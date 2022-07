Calciomercato Fiorentina, Italiano ha un sogno impossibile: affare in salita

La Fiorentina intende recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione: Italiano sogna un grande colpo ma l’operazione è complicata.

La Fiorentina sogna in grande. Il settimo posto e la conseguente qualificazione alla prossima edizione della Conference League hanno rappresentato soltanto il primo passo per il club, intenzionato ora ad allestire una squadra ancora più competitiva. L’obiettivo, in particolare, è quello di lottare per le posizioni di vertice in campionato e ripetere il cammino della Roma nella competizione europea.

I primi acquisti sono stati di livello: alla corte di Vincenzo Italiano sono arrivate infatti Rolando Mandragora, Pierluigi Gollini e Luka Jovic. A loro si dovrebbe poi unire a breve Dodo: i contatti con lo Shakhtar Donetsk sono proseguiti in maniera positiva al punto da produrre la fumata bianca sulla base di 18 milioni (tra parte fissa e bonus). Per tesserare il terzino destro, però, la viola dovrà prima liberare uno slot da extracomunitario.

In lista di sbarco sono quindi finiti Aleksandr Kokorin (appena 6 presenze nell’ultima edizione della Serie A) e Erick Pulgar rientrato alla base dopo l’esperienza vissuta al Galatasaray. A partire, salvo sorprese, sarà proprio il cileno finito nel mirino del Flamengo. Una volta conclusa l’operazione in questione, i gigliati potranno ufficializzare l’arrivo di Dodo e concentrarsi su altre trattative. Una pista, nello specifico, conduce a Luis Alberto.

Fiorentina, il sogno è Luis Alberto: la strada, però, è in salita

Lo spagnolo, di recente, ha fatto sapere di ritenere conclusa la propria avventura alla Lazio ed ha chiesto di poter andare via. In pole position, al momento, sembra esserci il Siviglia tuttavia non è da escludere, come riportato oggi dal ‘Corriere dello Sport’, che la Fiorentina provi a fare un tentativo per concretizzare quello che al momento viene definito un “sogno impossibile”.

L’alternativa al trequartista biancoceleste porta il nome di Giovani Lo Celso. Il quale, nell’ultima stagione, non è riuscito del tutto a rilanciarsi la maglia del Villarreal (2 reti e 3 assist in 40 apparizioni). L’argentino è di proprietà del Tottenham tuttavia la sua permanenza alla corte di Antonio Conte è destinata a durare lo spazio di alcuni giorni. Gli Spurs, infatti, non intendono puntare su di lui e a breve proveranno a trovargli una nuova sistemazione. Italiano incrocia le dita: vuole una Fiorentina grandi firme.