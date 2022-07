Mercato Sampdoria, la verità su Caputo e spazio al doppio colpo

Il mercato della Sampdoria è pronto a scaldare i motori soprattutto sul fronte offensivo. Resta in bilico la figura di Caputo, il quale potrebbe aprire all’addio con destinazione Lazio nel ruolo di vice Immobile. I blucerchiati avrebbero già scelto la doppia alternativa

Punto interrogativo sul futuro di Caputo anche se l’attaccante della Sampdoria sarebbe pronto a restare in maglia blucerchiata anche in vista della prossima stagione. Tuttavia, la Lazio potrebbe accelerare il pressing per offrire all’ex Empoli e Sassuolo il ruolo da vice Immobile.

Parti ancora distanti e situazione in totale divenire. La sensazione è che la Sampdoria, prima di liberare Caputo verso la Lazio, cercherà di bloccare almeno due attaccanti, considerati anche l’età avanzata di Quagliarella. Non trovano conferme le indiscrezioni su Henry, ormai a un passo dal Verona come sostituto di Simeone.

Intriga il possibile ritorno di Defrel, ma attenzione anche alle piste Shomurodov (possibile affare in prestito secco con la Roma) e a Ilicic dell’Atalanta, soluzione complicata considerata la fitta concorrenza sul mercato per l’ex Palermo e Fiorentina.

Mercato Sampdoria, acquisti e cessioni: spunta l’idea Rovella

Il mercato blucerchiato, come detto, si fossilizzerà soprattutto su alcune situazioni offensive. Occhio, però, anche alla situazione in mezzo al campo. Sabiri sarà confermato e potrebbe agire anche nel ruolo di secondo punta. Nelle ultime ore starebbe avanzando un chiaro interesse per Rovella.

L’attuale centrocampista della Juventus, ex Genoa, potrebbe lasciare i bianconeri con la formula del prestito secco. La Sampdoria sarebbe pronta a bussare alla porta dei bianconeri per cercare di capire la possibilità di chiudere l’operazione. Non è escluso che Allegri decida di trattenere l’ex Genoa in bianconero per completare il parco di centrocampisti a sua disposizione.