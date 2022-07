Mercato Lazio, nuova idea per il vice Immobile: si allontana Caputo

Il mercato della Lazio è pronto a entrare nel vivo dopo l’affare Romagnoli. L’ex Milan è pronto all’inizio della nuova avventura in maglia biancoceleste, ma il club capitolino perfezionerà anche il reparto offensivo

Lazio scatenata sul mercato: dopo l’arrivo di Romagnoli ci sarà l’assalto al nuovo vice Immobile. Si allontana quasi definitivamente la suggestione Caputo. L’attaccante della Sampdoria potrebbe restare a Genova anche in vista della prossima stagione.

Nelle ultime ore starebbe avanzando il nome di Simeone, in uscita dal Verona dopo l’arrivo di Piccoli e Djuric. L’attaccante argentino potrebbe aprire al trasferimento alla Lazio per alternarsi con Immobile nel ruolo di attaccante centrale.

Nessuna trattativa ufficiale, ma la sensazione è che la Lazio ci proverà concretamente. Non solo Simeone, piace anche Muriel, ma difficilmente i biancocelesti punteranno su un profilo di questo tipo, anche se l’attaccante colombiano potrebbe vestire anche i panni di esterno alto d’attacco nel 4-3-3 di Sarri.

Mercato Lazio, tramonta l’idea Fagioli dalla Juventus

Nessuna possibilità di affondo su Fagioli della Juventus, il centrocampista, ex Cremonese, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe restare in bianconero in vista della prossima stagione. Non è escluso che la Lazio viri le sue attenzioni su un centrocampista simile, abile in fase di costruzione, ma perfetto anche negli inserimenti.

Per quel che riguarda il futuro di Milinkovic Savic, invece, la sensazione è che il centrocampista della Lazio potrebbe restare nella capitale salvo clamorose offerte irrinunciabili da parte di altri club. Per il ruolo di secondo portiere in arrivo il sì definitivo di Provedel.