Mondiali in Qatar, tutto vero: “Loro non parteciperanno”

Manca diverso tempo ai Mondiali in Qatar ma continuano le discussioni attorno a questo tanto atteso evento.

Tra pochi mesi si disputeranno i Mondiali in Qatar, la più grande competizione a livello mondiale per le Nazionali. Sarà un Mondiale atipico, un Mondiale che si disputerà in inverno e che costringerà a rivoluzionare la prossima Serie A. Manca ancora tempo alla competizione e sono esplose diverse polemiche.

L’Italia di Roberto Mancini non parteciperà alla competizione mentre in Sudamerica c’è un caso importante circa la presenza dell’Ecuador. La nazionale sudamericana ha inserito in diversi suoi match Byron Castillo, un giocatore in realtà di origine colombiana e nazionali come Cile e Perù hanno fatto ricorso.

Un altro problema che potrebbe verificarsi ai Mondiali in Qatar riguarda i giocatori non vaccinati per il Coronavirus. Nelle ultime ore ha fatto molto scalpore un rumors relativo alla Nazionale di calcio inglese ed al suo ct Gareth Southgate.

Mondiali in Qatar, Southgate non vuole convocare giocatori non vaccinati

Mentre in Italia il vaccino per i giocatori è diventato obbligatorio, in Premier League non è cosi e diversi giocatori non hanno quindi effettuato questo passaggio, oramai comune, negli ultimi mesi. Questo sta creando problemi alle squadre inglesi in tournée: diverse nazioni chiedono il vaccino obbligatorio e quindi i club sono costretti a lasciare alcuni giocatori a casa.

Anche ai Mondiali potrebbe verificarsi una situazione simile ed il ct inglese Southgate è molto preoccupato riguardo questa vicenda. Per evitare qualsiasi polemica, secondo quanto riporta il Daily Mail, l’allenatore della Nazionale inglese sarebbe intenzionato a non convocare i giocatori non vaccinati. Una scelta che farebbe sicuramente discutere, ma per cui Southgate ha già pronta la ‘giustificazione’. chi andrà in Qatar potrà entrare nel paese, ma da non vaccinato dovrà rispettare una quarantena di cinque giorni. Situazione che Southgate assolutamente non vuole e quindi appare pronto a questa drastica decisione.