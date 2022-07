Colpo di teatro Roma, la rivelazione infiamma il calciomercato

La Roma, dopo aver preso Matic e Celik, continua ad essere attiva sul mercato: l’ultima rivelazione farà sorridere Mourinho.

È ancora un cantiere in costruzione la Roma. Fin qui nella capitale sono arrivati soltanto due elementi: Nemanja Matic (che sarà il nuovo regista titolare) e Zeki Celik, il quale ricoprirà il ruolo di alternativa a Rick Karsdorp sulla fascia destra. Troppo poco per José Mourinho il quale, giunto a questo punto della preparazione estiva, sperava di poter lavorare con una rosa quasi al completo e avere a disposizione almeno Davide Frattesi.

La trattativa con il Sassuolo riguardante il centrocampista, invece, da ormai diversi giorni è finita su un binario morto. A confermarlo è stato il direttore generale dei neroverdi Giovanni Carnevali, ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Noi siamo una società che non ha bisogno di vendere. Abbiamo incontrato la Roma due settimane fa e poi basta, è un discorso molto lontano, è tutto fermo”. In attacco, invece, piace Luis Muriel tuttavia l’Atalanta si è mostrata fredda circa uno scambio con Stephan El Shaarawy.

A far sorridere a sorpresa il tecnico portoghese potrebbe essere Nicolò Zaniolo, per il quale non è da escludere una permanenza nella capitale. Le varie offerte messe sul piatto della Juventus (alcune comprendenti i cartellini di Arthur e Denis Zakaria), infatti, non sono state ritenute sufficienti dal direttore generale dei giallorossi Tiago Pinto.

Roma, Zaniolo può restare: le offerte della Juventus non convincono

La Roma, per privarsi del proprio gioiello autore di 8 gol e 9 assist nell’ultima stagione, continua a chiedere 50 milioni cash. I bianconeri, invece, preferirebbero un prestito oneroso da 10 milioni con diritto di riscatto fissato a 40. Stando così le cose, l’operazione è destinata a restare sulla carta. Tutto potrebbe cambiare in caso di cessione di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco, che garantirebbe alla Vecchia Signora risorse fresche, ma intanto nell’ambiente giallorosso ha iniziato a diffondersi un cauto ottimismo circa la possibilità di trattenere Zaniolo.

Per lui addirittura, stando a quanto riportato nell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, è pronto il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 con adeguamento dell’ingaggio (da 2.2 milioni a 4 netti). Ora la palla passa al giocatore, messosi in grande luce nel corso dell’ultima amichevole disputata in Portogallo vinta ai danni del Sunderland. La Juventus attende ma il colpo tanto auspicato da Massimiliano Allegri, ora, è più distante.