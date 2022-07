Roma, tifosi sbalorditi: super colpo in attacco per Mourinho

La Roma accelera sul mercato per accontentare Mourinho: dopo Frattesi, nel mirino di Pinto finisce un altro giocatore della Serie A.

José Mourinho, giunto a questo momento della preparazione estiva, contava di poter lavorare con una rosa quasi al completo. Invece, fin qui, sono arrivati soltanto Nemanja Matic e Zeki Celik. Due operazioni ritenute importanti dal club, tese a fornire al tecnico il nuovo regista ed un’alternativa a Rick Karsdorp, ma non sufficienti dal portoghese che da qualche giorno ha iniziato a lanciare diversi segnali d’insofferenza.

Ecco perché il direttore generale Tiago Pinto, a breve, cercherà di concretizzare alcune trattative tese a potenziare la squadra. A centrocampo, ad esempio, i riflettori sono puntati su Davide Frattesi tuttavia l’accordo con il Sassuolo resta distante. I contatti sono destinati ad andare avanti, con i giallorossi intenzionati a mettere sul piatto il cartellino di Cristian Volpato al fine di ridurre la spesa cash.

In attacco invece, in attesa di definire la posizione di Nicolò Zaniolo, serve un vice di Tammy Abraham. Eldor Shomurodov non ha convinto Mourinho il quale, alla propria dirigenza, ha chiesto di provare a portare nella capitale un profilo più qualitativo e con esperienza nelle coppe europee. Il nome attualmente al vaglio è quello di Luis Muriel.

Roma, si pensa a Muriel: scambio con El Shaarawy

Il colombiano è reduce da una buona stagione dal punto di vista realizzativo (14 gol e 10 assist in 39 apparizioni) tuttavia non ha ancora trovato l’intesa con i nerazzurri per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. La Dea, dal canto suo, non lo ritiene incedibile ed è pronta a sedersi al tavolo in caso di proposte allettanti.

L’idea della Roma, stando a quanto riportato nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, è quella di offrire in qualità di contropartita Stephan El Shaarawy (39 gare nell’ultima stagione “condite” da 7 reti e un passaggio vincente). Sullo sfondo resta l’opzione Wilfried Zaha del Crystal Palace mentre ha perso di consistenza la strada che portava a Jesse Lingard, svincolatosi dal Manchester United ma destinato a restare in Premier League.