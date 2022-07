Calciomercato, l’Atalanta supera il Monza: colpo per Gasperini

Il calciomercato dell’Atalanta è ancora in fase di stallo. Dopo Ederson il club nerazzurro è al lavoro per rinforzare l’attacco.

L’Atalanta di Giampiero Gasperini è stata una delle più grandi delusioni dell’ultima stagione. La squadra nerazzurra sembrava pronta per fare il salto di qualità per puntare alla vittoria della Serie A, ma l’ultimo campionato ha evidenziato diverse lacune. Un’annata storta che ha portato i nerazzurri addirittura fuori dall’Europa.

La società bergamasca è al lavoro per rinforzare la rosa e migliorare quei reparti che nell’ultima stagione hanno faticato. Gli infortuni di Muriel e Zapata sono arrivati in successione mentre Boga non ha mai convinto realmente, così il club orobico guarda ad un interessante prospetto per il futuro.

L’Atalanta infatti, secondo quanto riporta Tuttosport, è più vicina al giovane attaccante dell’Inter Andrea Pinamonti. Il giovane bomber non è una priorità per Inzaghi ed è destinato a partire permettendo così a Marotta di fare cassa. Dopo l’ultima buona stagione all’Empoli Pinamonti è finito nel mirino di diversi club di Serie A.

Pinamonti, Atalanta in pole per il giocatore

Secondo quanto riporta il quotidiano torinese il club nerazzurro è in vantaggio su Monza, Sassuolo e Salernitana con questi club che da tempo osservano la situazione. L’Atalanta ora è in vantaggio ed è al lavoro per trovare l’accordo con l’Inter, club alla ricerca di introiti.

Una possibile modalità per trovare l’accordo riguarda la possibilità di inserire il diritto di recompra da parte della squadra di Simone Inzaghi. L’Atalanta è a caccia di rinforzi e Pinamonti può essere il rinforzo ideale per affiancare o sostituire il duo colombiano composto da Luis Muriel e Duvan Zapata.