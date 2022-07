Calciomercato Juventus, decisione dura: non parte con la squadra

La Juventus si prepara in vista della prossima stagione. Il club bianconero deve ‘disfarsi’ di diversi esuberi della rosa di Allegri.

La Juventus sta effettuando la preparazione in vista della prossima stagione, anche se sul calciomercato, la squadra è ancora un cantiere aperto. La formazione di Allegri ha perso pedine fondamentali come Giorgio Chiellini e Paulo Dybala ed altri (come Bernardeschi e Morata) hanno preso altre destinazioni.

La società torinese non ha convinto nel corso della scorsa stagione, sono arrivate stelle del calibro di Angel Di Maria e Paul Pogba, ma la rosa è ancora incompleta. Oltre a questo ci sono giocatori in uscita come De Ligt e Rabiot e la situazione della rosa è in costante monitoraggio. Allegri ha fatto determinate richieste e la società vuole accontentarlo.

Sono diversi i giocatori bianconeri fuori dal progetto e tra questi c’è il brasiliano Arthur. L’ex stella del Barcellona non è mai riuscito a prendere confidenza con il gioco di Allegri ed il tecnico non lo vede assolutamente tra i titolari della Juve del futuro. Negli ultimi mesi sono arrivati anche Zakaria e Pogba ed ora Arthur è ‘solo’ una riserva.

Juventus, Arthur escluso dalla tournée

Il giocatore percepisce 5 milioni annui e pesa a bilancio addirittura 47 milioni di euro. Lo scambio con Pjanic è diventato con il tempo una vera e propria ‘zavorra’ e la Juve può permettersi solo di mandare il giocatore in prestito. Come riporta il Corriere dello Sport non si esclude un possibile ritorno di Arthur in Catalogna e sulle sue tracce ci sono diversi club di Premier League.

La formazione di Allegri partirà questa settimana per la tournée negli Stati Uniti ed Arthur non ne prenderà parte, ufficialmente per problemi fisici. La cessione del giocatore non è semplice, ma quello che appare certo è che il regista verdeoro non è più nei piani di Allegri e soprattutto della società bianconera.