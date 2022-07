Zakaria, McKennie e Rabiot: è arrivata la decisione a sorpresa di Allegri

Zakaria, McKennie e Rabiot: chi resterà alla Juventus? Chi sarà sacrificato? La sensazione è che Allegri possa aprire concretamente al via libera per l’addio di due centrocampisti su tre. La doppia cessione aprirebbe le porte della conferma a Miretti e Fagioli

Tre cessioni a centrocampo compreso Arthur: potrebbe essere questo il nuovo piano di mercato della Juventus in vista delle prossime settimane. Il centrocampista brasiliano lascerà i bianconeri al 100%. Stesso discorso per Ramsey, il quale discuterà con i bianconeri la possibili buonuscita e risoluzione del contratto.

Occhi puntati su Zakaria, Rabiot e McKennie. Non è escluso che in caso di offerte adeguate, i primi due possano lasciare i bianconeri fin da subito. Il centrocampista svizzero piace ad Allegri, ma in caso di proposta superiore ai 12-15 milioni di euro, la Juve potrebbe valutare il suo sacrificio.

Porte decisamente più aperte per Rabiot: il francese potrebbe lasciare Torino anche di fronte a un’offerta da 10 milioni di euro. Resta da sciogliere l’ostacolo ingaggio, il quale si aggira intorno ai 7 milioni di euro e starebbe rendendo impossibile il possibile sacrificio del francese.

Zakaria, Rabiot e McKennie: il texano verso la conferma

Come confermato da Allegri in conferenza stampa, la volontà della Juventus sarà quella di trattenere McKennie in bianconero anche nel corso della prossima stagione. Il centrocampista texano potrebbe rivelarsi un ottimo valore aggiunto dopo aver recuperato totalmente dall’infortunio.

McKennie sarà sacrificato solamente di fronte a un’offerta pari o superiore ai 30 milioni di euro. Il sacrificio di Zakaria e Rabiot, o solo di uno dei due, come detto, potrebbe coincidere con la conferma in bianconero di Miretti e Fagioli, i quali non occuperebbero spazio neanche nella lista Champions in quanto prodotti del vivaio.