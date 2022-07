Calciomercato Juventus, cambia l’attacco di Allegri: c’è l’incontro

In casa Juventus ci sono stati diversi addii in questa prima fase della stagione e il club valuta chi può restare e chi può invece salutare.

Dopo una stagione al di sotto delle aspettative in casa Juventus è avvenuta una vera e propria rivoluzione. Allegri è rimasto in panchina, ma ci sono stati diversi addii e ci saranno vari volti nuovi, oltre ai giocatori già arrivati in ritiro. Uno dei reparti più toccati in casa Juve è l’attacco, totalmente rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione.

Il club bianconero ha lasciato andare via Bernardeschi e Dybala, non ha (per ora) riportato in bianconero Alvaro Morata mentre è arrivato in attacco il solo Di Maria. La società bianconera è consapevole della necessità di un rinforzo per il reparto offensivo, ma quello che è appare certo è che questo non sarà Marko Pjaca.

Il talento croato arrivò in passato con grandi pretese, ma gli infortuni hanno frenato la sua carriera. Pjaca ha girato diversi club in prestito, l’ultimo dei quali il Torino, ma non ha mai convinto realmente, soprattutto per le sue precarie condizioni fisiche. Attualmente il giocatore è di proprietà della Juventus, ma non rappresenta una priorità per il club.

Juventus, si tratta la cessione di Pjaca alla Sampdoria

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Secolo XIX la Sampdoria di Marco Giampaolo è sulle tracce del talentuoso attaccante bianconero. L’intenzione del club blucerchiato è di prelevare Pjaca, gratis, magari con il contributo della società torinese. Allo stesso tempo la Samp pensa ad un triennale per il giocatore.

Nella giornata di ieri c’è stata una Call Conference tra i due club e si è ragionato sulla possibilità di trovare un accordo. Al momento è tutto frenato anche dalla situazione nella società ligure con la Samp che deve prima liberarsi di contratti troppo onerosi. L’opzione Pjaca però intriga molto e le parti sicuramente si riaggiorneranno.