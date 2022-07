Calciomercato Napoli, l’ufficialità fa sorridere De Laurentiis: c’è l’annuncio

Il Napoli osserva da lontano la Premier League e ora l’ufficialità fa sorridere De Laurentiis: c’è l’annuncio da parte del club inglese.

Il Napoli è chiamato ad andare a sostituire Kalidou Koulibaly, che è ufficialmente diventato un nuovo giocatore del Chelsea. Il reparto difensivo ha, perciò, bisogno di una nuova figura che vada a prendere il posto del senegalese. Un compito non semplice, dal momento che quest’ultimo era diventato un leader dentro e fuori dal campo. Ora, tuttavia, un’ufficialità in particolare fa felice Aurelio De Laurentiis.

L’ufficialità che adesso fa felice De Laurentiis arriva direttamente dalla Premier League. Il Manchester United ha, infatti, fatto sapere tramite un comunicato ufficiale di aver acquisito le prestazioni calcistiche di Lisandro Martinez (firmerà un contratto di cinque anni con i Red Devils).

Il difensore è arrivato a titolo definitivo nel club inglese e di fatto può di rimando liberare con maggiore facilità Victor Lindelof. Sulle tracce del suo profilo il club partenopeo è già da qualche tempo, visto che lo considera come prima scelta se non dovesse in alcun modo riuscire ad affondare il colpo Kim Min-Jae. Ecco le ultime.

Calciomercato Napoli, il Manchester United comunica l’arrivo di Lisandro Martinez: può sbloccarsi l’operazione Lindelof? Le ultime

L’eventuale operazione che dovrebbe portare Victor Lindelof al Napoli appare non semplicissima. Il Manchester United ha un contratto con lui valido fino al 2024 e chiede almeno 20 milioni di euro, stando alle ultime. Nonostante tutto, lo svedese piace a Luciano Spalletti che lo vedrebbe bene nel suo gruppo.

Ora, quindi, l’arrivo di un altro difensore centrale al Manchester United potrebbe far sì che Lindelof possa lasciare con una trattativa più agevole. Tramite i propri canali ufficiali, il club di Premier ha infatti riferito: “Il Manchester United è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con l’Ajax, per il trasferimento del difensore internazionale di nazionalità argentina Lisandro Martinez”. Ora il Napoli di De Laurentiis spera che l’operazione possa effettivamente sbloccarsi.