Roma, via gli esuberi per concludere l’affare: il piano di Tiago Pinto

La Roma continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di accontentare Mourinho. Il club giallorosso vive attualmente in fase di stallo.

La Roma ha finora deluso le aspettative di mercato, nonostante la vittoria della Conference League ed una campagna acquisti da record. Josè Mourinho ed i tifosi si aspettavano tutto un altro mercato e finora i soli arrivi di Celik e Matic non convincono anche gli addetti ai lavori.

La squadra giallorossa, in attesa di risolvere le questioni circa il futuro di Nicolo Zaniolo e Paulo Dybala, lavora al centrocampo ed il primo obiettivo continua a essere Davide Frattesi. Il club della Capitale ha da tempo l’accordo con il centrocampista, ma la trattativa con il Sassuolo stenta a decollare.

La Roma ha una percentuale del 30 % sulla rivendita del giocatore ma le richieste del club neroverde appaiono abbastanza esose e la situazione è in fase di stallo da diverse settimane. Intanto Mourinho è impaziente ed attende rinforzi dal calciomercato.

Roma, le cessioni possono regalare Frattesi a Mourinho

Secondo quanto riporta Tuttosport il ds giallorosso Tiago Pinto potrebbe sfruttare i soldi incassati dalle cessioni per effettuare l’attacco finale per Frattesi. Gonzalo Villar e Justin Kluivert sono giocatori non nei progetti del club giallorosso e presto potrebbero essere ceduti. Villar piace al Monza mentre il figlio d’arte olandese è nel mirino di club esteri e in particolare interessa ai francesi del Lione.

Al momento l’offerta e la richiesta per Frattesi è molto distante. Il Sassuolo chiede 32 milioni di euro per il suo cartellino (da cui decurtare le percentuali di rivendita) mentre il dirigente capitolino non si è spinto oltre i 15 milioni di euro più il cartellino del giovane talento della cantera della Roma Volpato.