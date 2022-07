Roma-Dybala, colpo di scena: la decisione ufficiale spiazza i tifosi

La Roma vive sull’onda dell’entusiasmo per il sì ricevuto da parte di Paulo Dybala e nel frattempo è arrivata anche un’altra decisione ufficiale.

Paulo Dybala è pronto. Dopo aver tanto atteso, in seguito alla scadenza del contratto con la Juventus, adesso è finalmente arrivato il club che si è aggiudicato il suo cartellino. La Roma ci ha creduto e, agendo con discrezione, si è assicurata solamente poche ore fa il cartellino dell’argentino. Adesso è arrivata anche un’altra decisione ufficiale che lo riguarda.

La Roma e Paulo Dybala si sono dichiarati amore e la loro storia può adesso cominciare. Oggi il giocatore ha svolto le visite mediche in Portogallo, ha scattato la prima foto con il suo nuovo presidente e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni.

Dybala ha trovato la sua nuova squadra, José Mourinho ha colpito ancora e adesso l’ambiente giallorosso non riesce ancora a crederci. Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe comunque arrivare nel giro di poco tempo, e poi il nuovo percorso potrà prendere il via. Nel frattempo, in ogni caso, un’altra decisione è stata comunicata. Dybala ha scelto il numero con cui giocherà.

Roma-Dybala: dopo il sì e le visite mediche, l’argentino ha scelto il numero di maglia che indosserà in giallorosso

Dopo il sì e le visite mediche, i tifosi della Roma non aspettavano altro (oltre l’ufficialità che deve ancora arrivare) se non di conoscere il numero con cui Paulo Dybala giocherà la prossima stagione. L’argentino ora ha deciso e ha scelto lo stesso numero con cui gioca anche in nazionale. Vestirà infatti la maglia 21, numero che aveva scelto in realtà Matic.

Quest’ultimo cambierà il suo, prendendo l’8. Nessun problema. E nessuno 10 per l’attaccante che, arrivando nella Capitale, ha generato un entusiasmo incontenibile. A riferire la scelta del numero 21 è stata la ‘Gazzetta.it’. La Joya riparte dalle origini, cioè da quelle stesse due cifre con cui aveva iniziato anche la sua avventura alla Juventus nel 2015.