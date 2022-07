Napoli, sorpresa e manna per Spalletti: accade tutto all’improvviso

Il Napoli fa una sorpresa ai suoi tifosi, succede tutto all’improvviso a Dimaro in conferenza stampa: Spalletti ora può essere felice.

Il Napoli è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa a Dimaro, ma non è stata una conferenza qualsiasi. A sorpresa c’è stata, infatti, una presentazione che ha spiazzato tutti ma che, al tempo stesso, ha reso felici i tifosi partenopei. L’episodio che è successo all’improvviso.

Il Napoli e Luciano Spalletti hanno, quest’oggi, presentato in conferenza stampa a Dimaro il nuovo arrivato in azzurro. Leo Ostigard ha svolto le visite mediche con il suo nuovo club e, proprio oggi, ha anche rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore del gruppo di De Laurentiis.

Il difensore si è mostrato subito entusiasta per la nuova esperienza intrapresa. Ha riferito cosa in questo momento gli sta più a cuore, ha parlato di Kalidou Koulibaly e di ciò che ha provato fin da quando il club ha intrapreso il percorso per assicurarsi il suo cartellino. Ecco quindi quali sono state le sue prime parole.

Napoli, a sorpresa in conferenza stampa si presenta Ostigard: ecco le prime parole del difensore in azzurro

Il Napoli ha voluto sorprendere proprio tutti, specialmente i suoi tifosi, e ci è riuscito alla perfezione. Dopo aver svolto le visite mediche, in conferenza stampa a Dimaro ha perciò parlato anche Ostigard, nuovo difensore del club partenopeo. Così si è presentato il norvegese: “Ho giocato un anno al Genoa, conosco la Serie A, ma il Napoli è diverso. È un grande sogno per me e sono davvero felice di essere qui”.

“Volevo venire soltanto al Napoli da tempo – ha aggiunto il classe 1999 – perché per me è un sogno. C’è una grande atmosfera, è davvero bello giocarci, sono rimasto molto impressionato dallo stadio e dai tifosi. Non vedo l’ora di giocare dinanzi ai tifosi. Non sono venuto per sostituire Koulibaly, che è un grande calciatore, ma sono me stesso e darò il massimo”.