Roma, l’annuncio fa scoppiare i tifosi: salti di gioia per Mourinho

La Roma è uno dei club più scatenati sul mercato. Il club giallorosso lavora al mercato in entrata ed ha messo a segno colpi importanti.

Sono ore frenetiche per il calciomercato italiano. Alcuni tra i principali club di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa e sono in atto colpi di grande livello. Tra questi c’è la Roma di Josè Mourinho, molto attiva e al lavoro per accontentare le richieste del proprio allenatore. Il club giallorosso ha l’ambizione di poter lottare per il ritorno in Champions League e la società vuole creare una rosa molto competitiva.

Il club giallorosso ha chiuso nelle ultime ore un importantissimo colpo di mercato, anticipando la concorrenza e chiudendo per Paulo Dybala. L’ex attaccante della Juventus, svincolato, ha firmato il contratto con la Roma, lesta a vincere la sfida con Napoli e con Inter. I tifosi giallorossi sognano con un possibile tridente delle meraviglie composto da Dybala, Zaniolo e Tammy Abraham.

Come riporta il sito Laroma24.it il giocatore, in Portogallo con la squadra, ha completato le visite mediche. La Joya è quindi pronto per diventare un nuovo giocatore giallorosso e prima della firma ha trovato l’occasione per rilasciare un breve commento sui propri compagni di squadra: “Sono un’ottima squadra”.

Roma, Mourinho sorride per il colpo Dybala

La Roma ha chiuso con un’accelerata nelle ultime ore ed un accordo triennale con il giocatore. Dybala guadagnerà quindi 6 milioni di euro bonus compresi (alcuni molto semplici) ed è ormai pronto per la nuova avventura. Manca solo la firma e Dybala sarà un nuovo calciatore giallorosso.

Inoltre come riporta Il Messaggero nel contratto di Dybala c’è una clausola rescissoria di circa 20 milioni di euro. Dopo Celik e Matic arriva il terzo colpo per il club giallorosso. Il mercato del club giallorosso non è terminato e la società lavora per accontentare le richieste del tecnico portoghese.