Calciomercato Napoli, palla a De Laurentiis per chiudere l’affare

Dopo aver ceduto diversi pilastri della rosa, il Napoli è pronto a rinforzare la rosa e sostituire al meglio i giocatori ceduti.

Nonostante la qualificazione alla prossima Champions League in casa Napoli l’umore non è dei migliori. Il club azzurro ha ceduto diverse importanti pedine, causando cosi forte malumore da parte dei tifosi. Sono andate via pedine fondamentali come l’ex capitano Lorenzo Insigne, l’esperto portiere David Ospina e soprattutto Kalidou Koulibaly, negli ultimi giorni andato al Chelsea.

C’è ancora da definire la situazione relativa al belga Dries Mertens. Il più grande marcatore della storia del club non ha trovato l’accordo con la società per il rinnovo, ma è al momento ancora svincolato ed un possibile ritorno in maglia azzurra non è totalmente da escludere. Il Napoli ed i suoi tifosi attendono e valutano.

La priorità per il club, in questo momento, è la difesa e trovare un sostituto adeguato a Koulibaly. Il senegalese è stato il leader del reparto difensivo degli ultimi anni e la società è al lavoro per trovare una risorsa adeguata che possa sostituire al meglio il centrale. Il club partenopeo è nelle ultime ore sulle tracce del difensore coreano Kim Min-Jae.

Napoli, c’è il sorpasso per Kim

Il Rennes aveva trovato l’accordo sia con il club che con il difensore, ma nelle ultime ore c’è stato un clamoroso colpo di scena. Secondo quanto riporta Repubblica il centrale asiatico, ingolosito dalla prospettiva di giocare in Serie A e soprattutto in Champions league, ha deciso di accettare il Napoli.

Cosi come il Rennes il club partenopeo è pronto a pagare la clausola rescissoria di 20 milioni di euro ed ora è pronto a chiudere. Alcuni emissari del club azzurro sono volati in mattinata in Turchia ed ora De Laurentiis deve solo chiudere l’affare. A meno di altri clamorosi colpi di scena sarà Kim Min-Jae il sostituto di Koulibaly.