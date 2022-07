Juventus, ecco le brutte notizie: problemi a sorpresa, Allegri preoccupato

La Juventus si prepara alla prossima stagione, ma spuntano i primi problemi per Massimiliano Allegri. Brutte notizie in arrivo per i bianconeri.

La Juventus prosegue nel proprio ritiro precampionato, dove sta preparando la prossima stagione dal quartier generale della Continassa. L’ambiente si è rilanciato, nonostante gli addii importanti (non ultimo quello di De Ligt), complice un mercato che ha riportato a Torino qualche volto noto.

Volto noto come Paul Pogba e Angel Di Maria, in attesa di capire quali saranno le prossime intuizioni di Cherubini per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.

Al tecnico bianconero serve ancora qualche profilo in difesa e a centrocampo, seppur i nomi che gravitano intorno alla Vecchia Signora non manchino e sono tutti di assoluto livello.

Juventus, primi problemi per Allegri: ecco la brutta notizia che preoccupa il tecnico

Intanto, dal ritiro della Continassa, arrivano i primi problemi per Massimiliano Allegri. Oggi Mattia De Sciglio non si è allenato al seguito della rosa, a causa di un problema muscolare che lo ha tenuto fuori dalla sessione odierna con il gruppo. Una notizia che preoccupa il tecnico bianconero, già allertato dall’esiguo numero di difensori presenti in ritiro con la Vecchia Signora.

Soprattutto una notizia che fa trasparire ancora tutta la caducità fisica dell’ex Milan e Lione. Un problema da non sottovalutare per la Juventus, visto che lo stesso Massimiliano Allegri aveva chiesto qualche rinforzo sugli esterni difensivi, già nel corso della passata stagione. Un campanello d’allarme che adesso torna a suonare puntuale in casa bianconera.