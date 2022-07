Calciomercato Milan, ore decisive per la chiusura: ha già salutato i tifosi

Il mercato del Milan sta per entrare nel vivo: fumata bianca vicina per il prossimo colpo teso a potenziare il reparto offensivo di Pioli.

L’Inter ha riaccolto Romelu Lukaku, la Juventus Paul Pogba mentre la Roma, a breve, abbraccerà Paulo Dybala. Ed il Milan? Fin qui soltanto Divock Origini, Yacine Adli ed il riscatto di Junior Messias. I primi colpi, in attesa dei veri e propri fuochi d’artificio. Paolo Maldini, infatti, a breve proverà a concretizzare almeno una delle trattative in essere tese a potenziare il reparto offensivo. Due, in particolare, i nomi presenti nella lista del dirigente.

Il primo è quello di Hakim Ziyech, determinato a lasciare il Chelsea in questa sessione estiva del mercato. Il suo rapporto con il tecnico Thomas Tuchel non è mai decollato ed ha chiesto alla dirigenza di poter andare via. I rossoneri lo seguono con interesse tuttavia il colpo si preannuncia complicato per due motivi: l’ingaggio percepito dall’ex Leicester (5 milioni netti) e le richieste dei Blues, disposti a trattare la cessione in prestito ma determinati ad inserire l’obbligo di riscatto.

Ecco perché il club ha deciso di concentrarsi su Charles De Ketelaere, non impiegato dall’allenatore del Bruges Carl Hoefkens nella finale di Supercoppa belga contro il Gent. “Non posso lamentarmi della sua mentalità in allenamento, era pronto per giocare e volevo portarlo con noi ma devo fare delle scelte. Se partirà? Vediamo che succede…” le parole del tecnico, che di fatto hanno riacceso le voci riguardanti un trasferimento a Milano del trequartista.

Milan, Maldini spinge per De Ketelaere: offerta aumentata

A breve le parti torneranno ad incontrarsi, al fine di fare il punto della situazione e provare a sbloccare l’operazione. Maldini nell’occasione, stando a quanto riportato nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, ribadirà la propria offerta da 30 milioni facendo leva sulla decisione del giocatore di aggregarsi alla corte di Stefano Pioli.

Il Bruges, dal canto suo, auspica di incassarne almeno 35 milioni tuttavia il Leeds e l’Everton hanno deciso di ritirarsi dalla corsa lasciando spazio libero al Milan. De Ketelaere, intanto, al termine della partita ha salutato con un megafono i propri tifosi: per lui è pronto un contratto da 2.5 milioni all’anno ed un ruolo di primo piano. Sviluppi sono attesi entro le prossime 48 ore: Maldini e De Ketelaere incrociano le dita.