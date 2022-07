Atletico, è un giorno storico: ufficiale, addio al ‘Wanda Metropolitano’

L’Atletico Madrid è una delle squadre più importanti del campionato spagnolo. La società madrilena lavora per crescere ulteriormente.

Con l’avvento di Diego Pablo Simeone l’Atletico Madrid ha dato vita ad una vera e propria nuova era, l’Era del Cholismo. Titoli nazionali ed internazionali, grandi giocatori ed un club che è diventato pian piano la prima realtà spagnola dopo i giganti Barcellona e Real Madrid.

I Colchoneros sono da anni al vertice del campionato spagnolo. La data odierna per la società di Simeone e per tutti i soci del club è destinata ad entrare nella storia. Lo stadio del club madrileno, il famoso ‘Wanda Metropolitano’ non esiste più. E’ scaduto infatti il contratto con Wanda e, come confermato dal presidente biancorosso Enrique Cerezo, lo stadio dell’Atletico Madrid si chiamerà Civitas Metropolitano.

L’Atletico ha firmato un contratto pluriennale con Civitas Inmobiliaria, una società che si occupa soprattutto nel campo degli immobili. Cerezo, insieme al proprietario di Civitas, hanno firmato un accordo che andrà avanti almeno fino al 2032. Non solo questo visto che Civitas si occuperà di creare una vera e propria città dello Sport attorno allo stadio.

Atletico Madrid, nasce la nuova Città dello Sport

Come riporta As, la nuova città dello Sport, promossa totalmente da Civitas, comprenderà un mini-stadio per 6.000 spettatori, una pista di atletica, un centro ad alte prestazioni e vari spazi sportivi. All’evento di presentazione hanno partecipato, insieme a Cerezo, anche il Cholo Simeone e giocatori come Koke, Llorente, Oblak, Lemar, João Félix e Morata.

Cerezo ha parlato così riguardo questo nuovo importantissimo progetto: “E’ un giorno speciale che ci porta tante emozioni. Presentiamo un progetto che cambia la nostra storia. Voglio ringraziare tutte le persone che sono qui a questo evento, a partire dal sindaco. L’annuncio ufficiale di questo nuovo progetto arriva nel quinto anno del nostro nuovo stadio, il nostro obiettivo è impegnarci per migliorare non solo lo stadio, ma tutto l’ambiente circostante e l’intero nostro quartiere”.