No Bremer, no problem: Inter, ecco il jolly a sorpresa di Marotta

Beppe Marotta può reagire rapidamente dopo aver assistito all’inserimento della Juventus su Bremer: l’ad dell’Inter ha in mente l’alternativa

Giorni non semplici per l’Inter. Nelle ultime ore è evaporato il grande obiettivo della difesa. I nerazzurri erano da tempo in pole position per Gleison Bremer tuttavia il ritardo nella cessione di Milan Skriniar ha frenato l’operazione con il Torino e ciò ha consentito alla Juventus di inserirsi e, forte del denaro incassato per la cessione di de Ligt, chiudere l’operazione rapidamente.

Come è facile immaginare, ciò non ha soddisfatto Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro, spiega ‘repubblica.it’, non è felice del mancato arrivo di Bremer e ha già chiesto a Marotta un altro difensore centrale per puntellare la retroguardia. La testata romana parla anche della possibilità di uno scambio per rinforzare il pacchetto arretrato.

Calciomercato Inter, idea scambio con l’Atalanta: Pinamonti pedina per arrivare a Demiral

Amarezza enorme in casa Inter. I nerazzurri si sono visti scippare sotto il naso Bremer. A rendere ancora più amaro lo scippo è stato il fatto che il brasiliano terminerà agli acerrimi nemici della Juventus.

Inzaghi chiede ora a Marotta un altro difensore centrale. Secondo ‘repubblica.it’ a questo punto potrebbe entrare nel vivo uno scambio tra Andrea Pinamonti e Merih Demiral. Il turco è stato riscattato dal club orobico ma il suo futuro alla corte di Gian Piero Gasperini non è certo.

L’Inter, per ottenere le sue prestazioni, potrebbe proporre uno scambio con Andrea Pinamonti, attaccante che piace all’Atalanta ma sul quale è forte il Monza in questo momento. Le due società potrebbero concludere un’operazione che prevede lo scambio dei cartelli. Le alternative, secondo ‘la Repubblica’ sono quelle di Nikola Milenkovic e Francesco Acerbi.