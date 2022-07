“Marotta arrabbiato, sono deluso e preoccupato”: la giornata nera dell’Inter

L’Inter non passa un periodo tranquillo: ecco la giornata nera dei meneghini, la furia di Marotta e la delusione dell’ambiente interista.

I mancati arrivi di Bremer e Dybala non sono andati giù alla piazza nerazzurra. E adesso, il polverone alzatosi sull’Inter rischia di creare un clima ostile alla formazione di Simone Inzaghi. Già dissolto dunque il grande entusiasmo che si era generato dopo il ritorno di Lukaku.

“Oggi non è certo una bella giornata per Marotta, è arrabbiato…”: così il giornalista di ‘Libero’, Fabrizio Biasin, svela e spiega ai microfoni di ‘TV Play’. “D’altronde un grande dirigente come lui come potrebbe essere contento?”.

Tutta la delusione e la frustrazione dell’ambiente Inter, raccontato dal retroscena riguardante l’AD nerazzurro e i suoi due colpi mancati. Non finisce qui, però.

Inter, non solo la delusione di Marotta e Zhang: Biasin spiega tutto ai microfoni di TV Play

Già, perché di qui Biasin continua: “Devo ammettere che sono deluso e preoccupato. Perché so come è andata la faccenda: l’Inter aveva bloccato Bremer già lo scorso gennaio. Sapeva sarebbe stato un bel rinforzo. Invece, cos’è successo? È successo che si è temporeggiato troppo, nonostante l’okay già dato dal calciatore”.

Dopotutto, sarebbe bastato poco: “Non c’era per forza bisogno di cedere Skriniar, sarebbe bastata anche la cessione di Pinamonti – prosegue Biasin – Poi è arrivata la Juventus e ha sparigliato le carte. È un peccato: Bremer sarebbe stato l’acquisto che avrebbe fatto digerire l’addio di un big come Skriniar. Ora se lo slovacco dovesse restare, devi cedere qualcun altro. E se andasse via, devi comunque valutare un’alternativa. È un problema triplo per l’Inter“.