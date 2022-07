Torino-Denayer, accelerata totale per l’erede di Bremer: l’accordo è vicino

Il Torino ad un passo da Jason Denayer. L’ex difensore del Lione è vicinissimo ai granata, l’indiscrezione di SerieANews.com.

L’addio di Bremer è ormai cosa fatta. Il brasiliano svolgerà domani le visite mediche con i bianconeri e farà rientro a Torino per diventare poi un nuovo calciatore della Juventus. Intanto, il club di patron Cairo è già al lavoro sul mercato per individuare l’erede del forte difensore carioca.

Erede che corrisponderà, al netto di imprevisti, al nome di Jason Denayer. Come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, l’arrivo del nazionale belga è vicinissimo. C’è una vera e concreta trattativa per l’ex Lione, con il DS Vagnati che ha accelerato bruscamente dopo l’addio di Bremer.

Attualmente svincolato, fonti vicine al calciatore ci assicurano: i contatti sono positivi e stanno procedendo spediti, c’è ottimismo per chiudere presto l’arrivo di Denayer al Torino. Mancano ancora pochi dettagli per condurre in porto l’operazione a parametro zero.

Torino, ecco Denayer per il dopo-Bremer: il belga piaceva anche al Napoli

Ecco dunque il nome caldo per il successore di Bremer. Il Torino alza il tiro delle proprie ambizioni, con un profilo esperto e ancora giovane, essendo solo un classe 1995. Ventisette anni, una lunga militanza al Lione (di cui è stato capitano e dove ha disputato la Champions) e nella nazionale del Belgio, di cui continua ad esserne elemento prezioso.

Il profilo di Denayer piaceva anche al Napoli, che nell’estate del 2020 lo sondò e trattò come possibile erede di Koulibaly. Un’operazione mai decollata, però, visto la permanenza del centrale senegalese (fino a qualche giorno fa) e le alte richieste che il Lione portava avanti per il cartellino del difensore belga.