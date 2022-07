Inter, si complica Bremer: Marotta torna su un vecchio pallino

L’Inter pensa a un piano B, se l’operazione Bremer dovesse definitivamente saltare: Marotta ha pronto un nome che il club apprezza da tempo.

L’Inter non si è tirata fuori dalla corsa per Bremer, anzi sta provando a giocare le proprie carte. Ma è indubbio che l’affare si sia notevolmente complicato. La Juventus ora appare economicamente forte per la cessione di De Ligt e sul brasiliano è disposta ad investire 40 milioni di euro. Marotta allora pensa a un piano B e torna su un vecchio pallino del club.

L’Inter, dopo aver stipulato un patto con Bremer per portarlo a Milano, adesso si è ritrovata in una situazione del tutto nuova. La Juventus si è inserita prepotentemente nella corsa per il difensore brasiliano a seguito della cessione redditizia di De Ligt al Bayern Monaco.

A questo punto, quindi, Marotta è chiamato a cercare di risolvere la situazione che si è venuta a creare. Il club nerazzurro l’ha riferito, non intende partecipare ad aste. Motivo per cui, nell’incontro tenuto ieri con il Torino, ha fatto sapere che la propria offerta non cambierà (30 milioni di euro, più bonus, più il cartellino di Casadei). In ogni caso, l’ad avrebbe già pronto un piano di riserva.

Inter-Bremer, la situazione resta complicata: Marotta studia un piano B che può portare il nome di Demiral

Da un club nerazzurro all’altro, questo potrebbe riservare il destino a Merih Demiral se l’Inter non dovesse riuscire ad affondare per Bremer. Il turco è stato riscattato dall’Atalanta alla fine della scorsa stagione, ma Marotta starebbe pensando proprio a lui per risolvere una situazione complicata.

Secondo quanto riferito da l’edizione odierna de ‘La Gazzetta Dello Sport’, quindi: “Nelle ultime ore è tornato l’interesse su un profilo che da sempre ha il gradimento della società e dell’allenatore. Per Merih Demiral, infatti, l’Inter si era già mossa a giugno, nel momento in cui non era ben chiaro quale fosse il destino del turco tra Juventus e Atalanta”.

“L’Atalanta potrebbe cederlo – si legge ancora – per garantirsi una buona entrata o una contropartita come potrebbe essere quella di Andrea Pinamonti“. L’attaccante e la Dea avrebbero un accordo ormai già da diversi giorni e questo potrebbe agevolare non poco un’eventuale operazione.