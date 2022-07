“L’agente è a Milano”: Maldini sorride, accelerata per chiudere il colpo

Juventus e Inter si contendono Bremer, mentre il Milan continua ad agire con discrezione sul mercato: l’agente del giocatore sarà presto in città.

Juventus e Inter intrattengono un derby di mercato in piena regola, mentre il Milan pensa al proprio percorso e agisce con estrema riservatezza. Motivo questo per cui è spuntata solamente questa mattina la notizia dell’incontro tra il club e l’agente del giocatore. Buone notizie in vista? Ecco cosa sta accadendo.

Il Milan ripartirà, nella prossima stagione in Serie A, portando sul petto il tricolore dello Scudetto vinto. Le aspettative sul club sono tante e ora Maldini e Massara stanno lavorando per portare in rossonero gli innesti essenziali.

Il primo nome sulla lista dei desideri resta quello di Charles De Ketelaere, che sembrerebbe adesso essere davvero vicino. Ma non c’è in ogni caso solamente il suo profilo. È, infatti, nelle prossime ore atteso a Milano anche l’agente di un altro giocatore. Si tratta del difensore centrale del Tottenham, Japhet Tanganga.

Calciomercato Milan, atteso in città nelle prossime ore l’agente di Tanganga: il difensore centrale può arrivare dal Tottenham

Il Milan guarda ormai da diverso tempo in Premier League, alla ricerca di un difensore che possa fare al caso suo. Per questo motivo, nelle ultime ore, circola con insistenza il nome di Japhet Tanganga. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, allora: “L’agente del giocatore è atteso nelle prossime ore a Milano”. Arriverà, quindi, nel corso della giornata odierna per discutere dell’eventuale trattativa.

Maldini e Massara lavorano per mettere a disposizione di Stefano Pioli un altro innesto nel reparto difensivo, specialmente dopo la partenza di Alessio Romagnoli. Dopo i primi contatti avuti con il Tottenham, ora i rossoneri si preparano ad incontrare il procuratore del classe ’99. Una svolta definitiva per l’affare potrebbe perciò arrivare molto presto.