Calciomercato Napoli, colpo in arrivo: l’ufficialità fa esultare i tifosi

Il Napoli studia i prossimi colpi in entrata mentre dall’estero arriva una notizia ufficiale che fa ben sperare per una trattativa.

Difficile immaginare oggi il Napoli del futuro. A fronte della partenza di numerose stelle, infatti, i tifosi si aspettavano una società più attiva sul mercato dal punto di vista delle entrate in rosa. Per adesso però i tre nomi nuovi a disposizione di Spalletti, per quanto sicuramente interessanti, non hanno esaltato la piazza.

L’ultimo in ordine di tempo è Leo Ostigard, che andrà a rinforzare la difesa insieme a Olivera mentre Kvaratskhelia cercherà spazio in mediana. Mancano nomi di spessore in attacco e ancora nel reparto arretrato, che dopo molti anni sarà orfano di Kalidou Koulibaly volato al Chelsea.

Sul nome del suo eventuale sostituto sono state avanzate numerose ipotesi. La più accreditata resta quella relativa al sudcoreano Kim Min-jae, classe 1996 in forza al Fenerbahce. E proprio dalla Turchia arriva una notizia che potrebbe aprire al prossimo arrivo del difensore al club campano.

Kim escluso dalla lista Champions: il Napoli è più vicino

Nella lista dei convocati del club turco stilata dal tecnico Jorge Jesus in vista della gara di andata valida per il secondo turno dei preliminari di Champions League contro la Dinamo Kiev, infatti, il nome di Kim Min-jae non è presente.

Il Fenerbahce ha infatti inserito in lista Marcel Tisserand, obiettivo dell’Udinese che però al momento ha virato su Bijol, ma non il sudcoreano che Giuntoli ha individuato come sostituto ideale di Koulibaly in azzurro.

Un segnale che molti addetti ai lavori interpretano come legato all’ormai certa partenza del coreano per l’Europa continentale: Kim piace anche al Rennes, ma è accostato sempre più frequentemente proprio al Napoli. Che a questo punto potrebbe stringere e rinforzare definitivamente la difesa prima di dedicarsi agli altri reparti.