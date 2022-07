De Laurentiis esce allo scoperto: Napoli, c’è l’annuncio ufficiale

Il Napoli in attesa di completare il proprio precampionato, mentre il presidente De Laurentiis torna a battere un colpo: il comunicato ufficiale.

Il Napoli saluta il ritiro di Dimaro-Folgarida, prima di dirigersi a Castel di Sangro per la seconda parte della preparazione alla prossima stagione. Un primo segmento di precampionato controverso per gli azzurri, finiti nell’occhio del ciclone dopo le tante partenze che hanno colpito la rosa e l’undici titolare di Spalletti.

Soprattutto una prima parte di ritiro dove i tifosi attendevano qualche buona notizia in più dal mercato. E in particolare un impatto ben più incidente del patron Aurelio De Laurentiis, chiusosi nel proprio bunker dimarese, non appena sbarcato in Trentino.

Un bunker fatto di silenzio e poche apparizioni (quasi nulle), che però il presidente del Napoli ha finalmente interrotto questa sera, battendo un colpo attraverso il proprio account Twitter.

Napoli, De Laurentiis esce allo scoperto: ufficiale il colpo di mercato

Così, con il suo canonico tweet presidenziale, De Laurentiis ha ufficializzato l’arrivo di Leo Ostigard dal Brighton. Un semplice e rituale: “Benvenuto Leo!”, che conferma il terzo nuovo acquisto dell’estate napoletana. D’altronde, l’ex Genoa si era già presentato nel corso della conferenza stampa di fine ritiro tenuta dal DS Giuntoli, ma adesso ha ricevuto anche il benvenuto del suo nuovo presidente.

E l’arrivo di Ostigard, intanto, non chiude certo le porte al mercato degli azzurri. Ci sono ancora diverse lacune che il Napoli di Spalletti deve colmare nel corso della campagna acquisti. Tra tutti, gli eredi di due colonne e pezzi da novanta come Koulibaly e Mertens. Due nomi che i tifosi sperano di vedere rimpiazzati con profili degni dei rispettivi predecessori.