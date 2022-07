Calciomercato Salernitana, ecco il colpo: l’ufficialità fa esultare Nicola

La Salernitana, dopo una salvezza raggiunta in extremis, lavora per consegnare presto una squadra competitiva a Davide Nicola.

La Salernitana di Davide Nicola è stata probabilmente una delle più belle sorprese dello scorso campionato. Il tecnico è arrivato a metà stagione e, dopo forse la grande rimonta di Crotone, ha fatto una delle più grandi imprese della carriera. Tutti davano il club campano per spacciato, ma la nuova proprietà ha puntato su diverse scommesse ed è riuscita a finire il campionato davanti a club storici come Genoa e soprattutto Cagliari, retrocesso nell’ultima giornata di Serie A.

La Salernitana ha iniziato la stagione con un importante cambio dirigenziale. Iervolino ha sostituito Sabatini con Morgan De Sanctis ed è costantemente al lavoro per rinforzare la squadra. L’obiettivo di Iervolino è rendere il club di Salerno una squadra competitiva per ottenere una tranquilla salvezza.

Questa prima parte di mercato non ha però rispettato tutte le aspettative ed in casa amaranto c’è ancora molto da lavorare. Il brasiliano Ederson, uno dei migliori dell’ultima stagione, è andata all’Atalanta e obiettivi come Joao Pedro e probabilmente Pinamonti sono invece sfumati.

Salernitana, c’è l’annuncio su Sambia

Fino ad ora la società sta lavorando con l’acquisto di diversi giocatori, anche di esperienza, ma provenienti da altri campionati. L’ultimo è arrivato negli ultimi minuti con il club campano che ha ufficialmente annunciato l’arrivo di Junior Sambia, centrocampista reduce da diverse stagioni in Ligue1 con la maglia del Montpellier.

Un rinforzo di qualità e quantità per Nicola che potrà subito avere a disposizione il giocatore. Ecco, nello specifico, il comunicato della Salernitana: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe ‘96 Salomon Junior Sambia. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026”.