Ora anche la Salernitana fa come il Monza: ufficiale il colpo ad effetto

La Salernitana vuole ripartire alla grande in questa seconda stagione in Serie A: dopo la salvezza storica, ora inizia un nuovo percorso.

La Salernitana vuole ripartire, per la seconda stagione consecutiva in Serie A, dando fin da subito il meglio di sé. Si sta perciò muovendo sul mercato mettendo a segno colpi per reparti specifici. Uno di questi ora è ufficiale. Non solo il Monza allora, ma anche il club di Danilo Iervolino pensa in grande.

La Salernitana è perciò andata a pescare il suo nuovo giocatore direttamente tra le file del Lille. Si tratta di Domagoj Bradaric, difensore classe 1999. Il terzino sinistro è arrivato a Salerno a titolo definitivo e si prepara ad affrontare gli impegni in Serie A sotto la guida di Davide Nicola.

L’intenzione della Salernitana è quella di restare più a lungo possibile nel campionato italiano di massima serie. Cercando di ottenere una buona posizione in classifica fin da subito e di mantenerla per tutta la stagione. Il nuovo rinforzo di presenta, allora, come una certezza per il reparto difensivo.

Non solo il Monza, ma anche la Salernitana si muove al meglio sul mercato: ufficiale il colpo Bradaric

La Salernitana, quindi, per trovare il giusto rinforzo per la corsia di sinistra si è spinta fino in Francia. Il club è infatti andato a pescare in Ligue1 il profilo di Domagoj Bradaric. Il classe 1999 croato ha giocato con il Lille a partire dal 2019. Ora si è trasferito a Salerno a titolo definitivo con un contratto dalla scadenza lontana.

Come comunicato dal club tramite una nota ufficiale, infatti: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il LOSC Lille per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’99 Domagoj Bradaric“. “Il calciatore – si legge ancora – si è legato al club granata fino al 2026“. Colpo, quindi, ormai ufficiale a firma De Sanctis.