Juve, non solo Bremer: assalto immediato al secondo difensore

Milenkovic alla Juventus: i bianconeri potrebbero piombare anche sul centrale difensivo della Fiorentina dopo l’affare Bremer. Il possibile affondo su difensore della Fiorentina potrebbe coincidere con la cessione di Rugani

Bremer alla Juventus per una cifra complessiva di 47 milioni di euro bonus compresi. Il centrale difensivo brasiliano vestire bianconeri già nei prossimi giorni, sosterrà le visite mediche e si aggregherà al resto del gruppo prima della partenza per la tournee americana.

Non solo Bremer, la Juventus potrebbe piombare con forte decisione anche su Milenkovic. Il centrale difensivo della Viola, in scadenza di contratto il prossimo giugno 2023, potrebbe aprire al trasferimento in bianconero di fronte a un’offerta tra i 10 e i 15 milioni di euro. Questo ciò che riportano i colleghi di “Sportitalia”.

Su Milenkovic resta forte anche l’interesse dell’Inter, soprattutto dopo l’amaro in bocca per l’affare Bremer. I nerazzurri potrebbero affondare il colpo e superare la Juventus. I bianconeri valuteranno il possibile affondo. Non è escluso che i bianconeri possano valutare anche Acerbi come possibile vice-Bremer per il centro-sinistra.

Milenkovic-Juventus, altra sfida all’Inter: Rugani in uscita

Milenkovic rappresenta un chiaro obiettivo per la difesa bianconera, soprattutto perchè adattabile nel ruolo di centrale-destro nel ruolo di vice Bonucci. Il difensore della Fiorentina rappresenterà la prima scelta per rinforzare ulteriormente la linea difensiva, ma attenzione anche al piano B, il quale risponde al nome di Acerbi.

In chiave cessioni, invece, Rugani potrebbe lasciare i bianconeri ancora con la formula del prestito secco, anche se sarà difficile piazzare il difensore ex Empoli a causa dell’oneroso ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione. Rugani piace particolarmente al Bologna, alla Lazio e alla Salernitana.