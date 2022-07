Mondiali in Qatar, gli italiani non mancheranno: novità a sorpresa

L’Italia campione d’Europa non si è qualificata per i Mondiali di Qatar 2022, ma nonostante tutto gli italiani saranno presenti.

La stagione appena cominciata sarà contraddistinta dall’appuntamento con i Mondiali di Qatar 2022. La rassegna iridata è in programma nell’insolita finestra invernale e costringerà i campionati europei a un lungo stop. Un evento, quello che andrà in scena nel Paese asiatico, che ha fatto e fa molto discutere.

Numerose le proteste contro le condizioni in cui gli operai furono costretti a lavorare. E Non mancano neanche svariate richieste tra squalifiche e ripescaggi. Per non parlare delle polemiche su alcuni divieti.

Gli Azzurri non saranno presenti in Qatar – andranno però a Copenhagen per i Mondiali FIFAe. Ma questo non significa che nel Paese asiatico non sarà presente un contingente italiano. Il nostro Paese parteciperà infatti con 560 militari alla missione internazionale che garantirà la sicurezza dell’evento.

Mondiali, 560 militari italiani in Qatar

Tra il 21 novembre e il 18 dicembre prossimi, infatti, i nostri soldati supporteranno le forze armate qatariote per permettere che i Mondiali vengano giocati in completa sicurezza. Lo faranno insieme a 46 mezzi terrestri, 1 mezzo navale e 2 mezzi aerei. Questo è quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali.

Sempre il consiglio sottolinea l’importanza della missione. Considerando il “complesso ambiente geopolitico” in cui è inserito il Qatar, questo potrebbe essere potenzialmente esposto ad attività ostili. La forza internazionale servirà a permettere che la 22ª edizione dei Mondiali si svolga senza rischi. Qualcosa a cui si presta sempre particolare attenzione in questi eventi, ma che vedrà misure rinforzate in questo caso.

I militari italiani faranno parte di un contingente internazionale formato da 5.000 uomini. La task force, che opererà coordinandosi con le forze locali, sarà formata anche da soldati francesi, britannici, turchi e statunitensi. La speranza è naturalmente quella di assistere a uno straordinario e spettacolare evento sportivo.