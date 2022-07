“Difficile ignorarlo…”: Juventus, l’annuncio del big fa tremare Allegri

Massimiliano Allegri ‘trema’ dopo l’annuncio del big a poco meno di un mese dall’inizio della stagione della Juventus

La Juventus sta per accogliere Gleison Bremer dopo aver annunciato Angel Di Maria e Paul Pogba. E’ una grande sessione di mercato quella dei bianconeri, nonostante abbiano detto addio a De Ligt, approdato al Bayern Monaco, e ad Alvaro Morata che ha fatto ritorno all’Atletico Madrid. Vanno ancora fatti degli accorgimenti sul mercato, ma la squadra di Allegri è fatta quasi in ogni ruolo.

Si parla anche di Nicolò Zaniolo per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto dopo l’arrivo di Dybala a Roma. Ma a breve in casa Juventus potrebbe crearsi una situazione strana che riguarda Weston McKennie, che ha terminato la stagione anzitempo per colpa di un infortunio. Focus anche sul suo rapporto con Allegri, sempre molto attento all’umore dei suoi giocatori.

Juventus, l’annuncio di McKennie sul futuro

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di GOAL. Lo statunitense si è soffermato anche sulla questione del mercato: “E’ difficile ignorarlo, ci sono talmente tante voci… Io e il mio procuratore siamo però sempre a stretto contatto. Ringrazio comunque Allegri che mi fa sentire desiderato, è molto importante per me”.

McKennie tornerà a essere importante per la Juventus, anche se l’arrivo di Pogba potrebbe ridurre il suo spazio. Ma il centrocampista statunitense è comunque felice di dividere dei momenti con l’ex United: “Non vedo l’ora di giocare con uno del suo calibro, ha tanta personalità ed energia, è importante relazionarsi con lui anche fuori dal campo”.