Milan, l’annuncio tiene col fiato sospeso: “Se ne andrà…”

Il mercato del Milan passa anche attraverso il reperimento dell’erede di Kessié: a tal proposito oggi si è sono registrare parole importanti

Il calciomercato del Milan è cominciato con una grande delusione. I rossoneri, dopo aver inseguito a lungo Botman, hanno mancato l’arrivo del difensore olandese, che ha preferito accasarsi in Premier League, al Newcastle. Ora, un altro dei grandi obiettivi di Paolo Maldini sta per decidere il suo futuro e la dirigenza milanista rimane per il momento molto attenta a qualsiasi novità.

Un nodo che dovrà sciogliere da qui a qualche settimana. I rossoneri confidano ancora nel suo arrivo ma devono battere la concorrenza di una grande insidia. Il calciatore, infatti, è seguito con particolare interesse pure dal PSG, che ha avviato un nuovo corso. Galtier e Campos hanno rilevato Pochettino e Leonardo per aprire una nuova fase e pensano a Renato Sanches per trasformare il volto del centrocampo.

Calciomercato, il presidente del Lilla interviene su Renato Sanches: “Non c’è ancora nessun accordo ma partirà”

Questa mattina ‘L’Equipe’ ha parlato di un ultimatum mandato da Renato Sanches al PSG altrimenti accetterà la proposta del Milan. I rossoneri sono ormai interessati a lui da diversi mesi ma non hanno ancora raggiunto il sì del centrocampista francese.

Ora, il presidente del Lilla Olivier Letang è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato del futuro dell’ex Bayern Monaco. Ha riconosciuto l’interesse di PSG e Milan e anche un altro aspetto per nulla secondario: il centrocampista lascerà ‘Les Dogues’ durante questa estate.

“Renato ha due buone possibilità, su di lui ci sono grandi club. Per il momento resta con noi perché non c’è ancora un accordo con i club ma posso comunque dire che partirà. Non so ancora quale squadra sceglierà. Ci sono PSG e Milan, per cui andrà a Parigi oppure a Milano ma non so altro’, ha riconosciuto il massimo dirigente del Lilla.

Paolo Maldini pertanto dovrà ancora pazientare prima di regalare a Stefano Pioli il calciatore con cui sostituire il partente Franck Kessié, passato al Barcellona al termine del suo contratto con i rossoneri.