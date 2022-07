“Niente accordo”: calciomercato, Milan spazientito e tifosi di sasso

Il calciomercato del Milan fatica a decollare: i rossoneri hanno dovuto oggi incassare l’ennesima frenata in una trattativa complicata.

Stenta a partire davvero il mercato estivo del Milan. I campioni d’Italia sono alla caccia di rinforzi in vista di una stagione che li vedrà impegnati a confermarsi in campionato e a ben figurare in Europa, ma fino a oggi le trattative sugli obiettivi principali si sono spesso arenate.

E mentre il dialogo con il Lille e con Renato Sanches rimane in stand-by, con il portoghese sempre a metà tra Milano e Parigi (PSG), il Diavolo stenta a chiudere anche per il trequartista dei sogni. Dalla rosa di nomi stilata dal duo composto da Frederic Massara e Paolo Maldini era infine emerso il nome di Charles De Ketelaere, ma anche in questo caso la trattativa va a rilento. E oggi ha registrato un nuovo stop.

Milan-De Ketelaere, altro stop: il Club Brugge gioca al rialzo

Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, la giornata di oggi avrebbe dovuto segnare una decisa accelerata verso l’accordo. Addirittura si era ipotizzato la chiusura dell’acquisto nei giorni scorsi, invece il viaggio in Belgio di Maldini e Massara si è concluso con un nulla di fatto. Che però fortunatamente deve essere interpretato come una fumata grigia tendente al bianco e non una fumata nera.

Per Di Marzio infatti il clima intorno alla trattativa è positivo e l’incontro è stato cordiale. Durante lo stesso sarebbero stati registrati piccoli – ma si spera significativi – passi in avanti per vedere il gioiello belga in Serie A con la maglia rossonera.

De Ketelaere del resto ha già salutato i propri tifosi durante la gara valida per la Supercoppa di Belgio, quindi la speranza è che l’intesa tra i club e il trasferimento in Italia siano ormai solo questione di tempo.