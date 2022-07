Napoli, Champions a rischio? La notizia dell’ultim’ora gela i tifosi

Brutte notizie per il Napoli. Una voce sempre più insistente fa tremare i tifosi e anche la Champions League diventa più difficile.

In questi giorni il clima in casa Napoli non è certo dei migliori. De Laurentiis aveva già anticipato che la nuova strategia degli azzurri sarebbe stata improntata ad un abbassamento del monte ingaggi.

Partite colonne come Insigne e Koulibaly, il Napoli non ha ancora rinnovato Mertens. Nel frattempo anche calciatori come Ospina e Ghoulam hanno lasciato il club azzurro. In entrata sono arrivati Kvaratskhelia, Olivera e Ostigard, ma i tifosi sognano sempre un colpo che possa infiammare nuovamente una piazza al momento delusa dalla scelte di mercato.

I dolori per i supporters partenopei potrebbero però non essere finiti qui. Un altro big della rosa infatti sarebbe nel mirino di un top club europeo. Stiamo parlando di Victor Osimhen che, secondo Il Mattino, avrebbe avuto colloqui sottotraccia con il Bayern Monaco.

Napoli, via anche Osimhen? Il Bayern Monaco torna ad affacciarsi alla finestra

Nonostante i paletti messi da De Laurentiis e Giuntoli, con la base di un eventuale trattativa per l’attaccante nigeriano fissata a 100 milioni, il Bayern non si sarebbe fatto spaventare. Naturalmente la cessione di Lewandowski obbliga i bavaresi a prendere una nuova punta e l’attaccante del Napoli non è un mistero che piaccia.

D’altro canto però il Napoli difficilmente può permettersi di perdere, in questa sessione di mercato che ha già visto addii eccellenti, quella che ormai è la stella della squadra. C’è quindi molta apprensione in casa Napoli. Dopo i rafforzamento delle dirette concorrenti, con tanto di Dybala che è andato a rinforzare una diretta concorrente, per il quarto posto un’ulteriore indebolimento della rosa partenopea, soprattutto considerando che sarebbe difficile sostituire Osimhen, metterebbe seriamente a rischio la corsa al quarto posto. A parlare logicamente sarà sempre il campo, ma un Napoli senza Osimhen si presenterebbe ai nastri di partenza decisamente molto indebolito.