Calciomercato Roma, alla fine andrà via: svelato il destino ai tifosi

Nelle prossime ore diventerà ufficiale il trasferimento del giovane calciatore della Roma di Mou: firmerà un triennale con il suo nuovo club

In casa giallorossa, l’euforia per il colpo Paulo Dybala non è ancora svanita. La ‘Joya’ è diventato ufficialmente un calciatore della Roma. Non solo entrate però per la società capitolina. Il general manager Tiago Pinto, nelle ultime ore, ha definito anche una cessione.

Un addio che non provocherà grosse preoccupazioni a José Mourinho, che nella serata di ieri ha registrato invece il primo ko di questa stagione, sebbene non ufficiale e dunque di minore importanza.

Calciomercato Roma: il difensore sloveno Feratovic lascia i giallorossi, si accasa all’Estrela Amadora

La Roma ha ormai praticamente definito una cessione. A lasciare il club giallorosso, come riportato da ‘Tuttomercatoweb’, sarà Amir Feratovic. Il classe 2002 ha trovato spazio in Primavera nella passata stagione ma adesso è pronto ad intraprendere una nuova avventura.

Il giovane calciatore sloveno, che nel 2020 aveva sottoscritto un accordo di quattro anni con la società giallorossa, passa all’Estrela Amadora. Con il club della seconda serie portoghese Feratovic firmerà un contratto fino al 30 giugno 2025.

Il difensore sloveno non è mai arrivato a debuttare in Serie A mentre ha totalizzato 32 partite con la Primavera giallorossa con cui non ha mai segnato in queste due stagioni. Nel campionato concluso nei mesi scorsi, ha chiuso alle spalle dell’Inter, contro cui ha perso la finale del Mapei Stadium durante la quale Feratovic, ammonito, è stato sostituito da Alberto De Rossi già al termine della prima frazione di gioco.