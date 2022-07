Calciomercato Roma, ora è tutto vero: l’hanno preso, gongola Mourinho

Il tecnico della Roma Mourinho ha buoni motivi per esultare nonostante la sconfitta di ieri sera in amichevole contro lo Sporting Lisbona

La Roma di José Mourinho è caduta per la prima volta in questa fase precampionato. I giallorossi ieri sera sono stati battuti per 3-2 dallo Sporting Lisbona in una gara in cui i portoghesi hanno dimostrato di essere più avanti nella preparazione. I lusitani hanno raggiunto il successo nel finale ma per due volte i giallorossi erano già stati costretti a rincorrere.

Una pagina che la formazione capitolina vuole lasciarsi alle spalle abbastanza in fretta. Ad assisterà al ko con lo Sporting, in tribuna c’era Paulo Dybala. L’attesa intorno alla ‘Joya’ argentina è ormai terminata.

Roma, Dybala è ufficiale: i giallorossi hanno completato l’iter burocratico legato al contratto della ‘Joya’

I giallorossi hanno completato l’iter burocratico relativo al contratto del calciatore. La Roma lo ha lasciato intendere in maniera chiara attraverso i propri canali social, attraverso i quali peraltro aveva lanciato dei chiari indizi già nelle scorse ore con le iniziali dei tweet delle ultime ore.

Ora però il messaggio pubblicato dalla società capitolina è ancora più eloquente. Osservando l’immagine si notano gli occhi di Dybala, in primo piano. La parte grafica è corredata da una clessidra che fa da cornice nel testo. Sintomo evidente dell’imminenza dell’ufficialità dopo alcune ore di attese necessarie a mettere a posto tutta la documentazione. Ufficialità che peraltro è stata confermata pochi minuti più tardi da un nuovo post.

Il calciatore, che 20 giorni fa si è liberato ufficialmente dalla Juventus al termine del suo precedente contratto con i bianconeri, già nell’amichevole con lo Sporting Lisbona era stato inquadrato in tribuna con una polo della Roma. In precedenza, sono diventate virali le prime immagini del suo arrivo in Portogallo, nazione in cui sta lavorando in questa fase la squadra di José Mourinho. Lo ‘Special One’ aggiunge un pezzo da novanta alla sua prima linea.