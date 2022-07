Calciomercato Roma, altro top player per Mourinho: spunta la formula

La Roma di Mourinho ora pensa in grande e, in questa sessione estiva di calciomercato, punta a un altro top player: spunta la formula.

Oggi è stato senza dubbio il giorno di Paulo Dybala alla Roma. Il club ha, infatti, dato il suo annuncio ufficiale per l’approdo dell’argentino nella Capitale. E i tifosi giallorossi ancora non riescono a crederci. Ora, quindi, Mourinho pensa ancora più in grande e punta a un altro top player.

La Roma ha intenzioni serie e i Friedkin lo stanno dimostrando stagione dopo stagione. Dopo l’arrivo di Mourinho, che ha già portato l’innesto di Abraham lo scorso anno, adesso è arrivato anche un altro fuoriclasse: Paulo Dybala.

L’intenzione, in ogni caso, non è quella di fermarsi. Nel mirino del club giallorosso è perciò finito anche un altro profilo di alto livello. Si tratta di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista è di proprietà del PSG e proprio di una possibile formula per arrivare al suo cartellino ha parlato a ‘TV Play’ l’agente Alessandro Canovi.

Calciomercato Roma, l’agente Canovi ha parlato della possibile operazione per Wijnaldum ai microfoni di ‘TV Play’

Riguardo il discorso Wijnaldum-Roma e alle possibilità che ci siano affinché il colpo si concretizzi, Canovi ha risposto così ai microfoni di ‘TV Play’. “La rosa dei giocatori del PSG è di 28-29 giocatori di assoluto livello, potrebbero fare quasi due squadre e mezzo. Wijnaldum è un profilo importante, quest’anno è stata un’annata strana per tutti i giocatori del PSG, ma questo non significa che non sia un giocatore importante”.

“La Roma – ha continuato il procuratore – farebbe benissimo a prenderlo. Per quanto riguarda Renato Sanches, il PSG in questo momento ha la priorità di vendere“. E sulla possibile formula che il club giallorosso potrebbe utilizzare, ha affermato: “Basta vedere come hanno preso Epitite, in prestito con obbligo”