Calciomercato Monza, boccone amaro per Galliani: l’annuncio è una beffa

Il Monza continua a sognare in grande sul mercato, ma l’annuncio che arriva dalla Francia spegne le ambizioni di Galliani e Berlusconi.

Pessina, Sensi, Candreva, Caprari e chi più ne ha, più ne metta. Il mercato del Monza è un vero e proprio concentrato di qualità e talento, tutto made in Italy. Soprattutto è un concentrato della visione di Galliani e dell’ambizione di Berlusconi di fare subito grande la piazza brianzola.

Grande come il progetto che c’è alle spalle dei biancorossi. E grande come il nome e il profilo ricercato sul mercato dall’ex plenipotenziario del Milan. Il desiderio è quello di concedere un colpo ad effetto ai tifosi e a mister Stroppa, ma occhio agli ostacoli.

In particolare quando si parla di Mauro Icardi. Il bomber argentino è in uscita dal PSG ed è uno dei sogni di mercato del Monza. Tuttavia, l’annuncio che arriva dalla Francia non rassicura particolarmente Galliani, costretto al boccone amaro.

Monza-Icardi, boccone amaro per Galliani: c’è l’annuncio sull’argentino

Come spiegato ai microfoni di ‘TV Play’, l’agente Alessandro Canovi (tra gli altri procuratore di Thiago Motta e fine conoscitore del mercato francese) ha illustrato la questione tra Icardi e il Paris Saint-Germain.

“La sua storia parla per sé, anche se nell’ultimo anno non ha ripetuto numeri importanti. Certo, qualsiasi punta farebbe difficoltà in un PSG con Messi, Neymar e Mbappé… Ora ci sono tanti ragionamenti da fare. Icardi ha uno stipendio pesante, non sarà facile trovargli sistemazione. Eccezion fatta per la Premier League, non vedo squadre capaci di permettersi il suo ingaggio”.

Una brutta notizia per il Monza e per Galliani, che già si sfregavano le mani per affondare il colpo da mille e una notte. Attenzione, però, a dare il ‘Condor’ per finito: il mercato è ancora lunghissimo e l’AD brianzolo sa bene come stupire tutti al fotofinish.