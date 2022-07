Inter, il danno oltre la beffa: è successo durante le visite di Bremer

Non è bastato aver perso Bremer. Per i tifosi dell’Inter è arrivata anche la beffa durante le visite mediche con la Juventus.

L’ormai ex difensore del Torino Bremer, passato proprio in questi giorni dai granata alla Juventus, è stato per lungo tempo obiettivo di mercato dell’Inter. Marotta l’aveva individuato come sostituto ideale in caso di partenza di Skriniar.

Alla fine però, con il trasferimento del centrale slovacco che non si è ancora concretizzato (anzi, ormai si parla di permanenza) i nerazzurri si sono fatti superare dalla Juventus. Il club bianconero, a differenza dell’Inter, aveva maturato la necessità di sostituire de Ligt e, forte proprio della cifra incassata dalla cessione dell’olandese al Bayern Monaco, è andata decisa su Bremer.

Trattativa decisa e chiusura dell’affare nel pomeriggio di ieri. Il giocatore questa mattina è arrivato dall’altra parta di Torino per sottoporsi alle visite mediche al J Medical. Proprio qui i tifosi juventini hanno inscenato cori per lo ‘scippo’ del calciatore ai rivali dell’Inter. Per i tifosi nerazzurri quindi, oltre al danno di non aver ingaggiato Bremer, anche la beffa di doversi sorbire gli sfottò degli eterni rivali.

Inter, sfuma Bremer: quali saranno le mosse di Marotta?

I tifosi dell’Inter possono però consolarsi col fatto che al momento l’addio di Skriniar sembra diventare un’ipotesi sempre più lontana. Senza il sostituto in mano difficilmente Marotta cederà lo slovacco di buon grado. Solo in caso di un’offerta che soddisfi a pieno le richieste dell’Inter si potrebbe riaprire il discorso PSG.

Nel frattempo, stando ai nomi fatti dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter è comunque alla ricerca di un altro difensore. Con Skriniar in rosa un nome d’esperienza e con poche pretese, come quello di Acerbi, potrebbe essere papabile. In caso di partenza dello slovacco, con una grande disponibilità economica tra le mani, Marotta potrebbe invece virare su profili come Milenkovic della Fiorentina o Akanji del Borussia Dortmund.