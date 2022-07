“Accordo vicino”: mercato Roma, l’annuncio fa esultare anche Mourinho

Dopo che la sua Roma ha preso Dybala, in serata c’è stato un altro annuncio che ha fatto sicuramente piacere a Mourinho.

La sponda giallorossa del Tevere sta vivendo un periodo di grandissimo entusiasmo. Dopo aver vinto la Conference League lo scorso maggio, la Roma si sta rinforzando per cercare di tornare tra le prime quattro posizioni della nostra Serie A. José Mourinho, infatti, ha sempre ribadito la necessità di rinforzi per qualificarsi alla Champions League ed i Friedkin e Tiago Pinto non lo stanno certamente scontentando.

La Roma, di fatto, è tra le protagoniste assolute di questi primi due mesi di calciomercato, considerando che hanno preso calciatori come Matic, Celik, Mile Svilar e soprattutto Paulo Dybala. L’argentino, infatti, dopo gli interessamenti di Inter e Napoli, ha scelto di legare il suo futuro al club capitolino.

L’ingaggio a zero di Dybala ha fomentato ancora di più i tifosi, i quali avevano già mostrato tutta la loro fiducia nei confronti della squadra guidata da José Mourinho con le 34mila tessere staccate nella campagna abbonamenti indetta dalla società. Tuttavia dopo aver preso la ‘Joya’, la Roma è pronta a regalare un altro colpo sia al tecnico portoghese che ai propri supporters.

Mercato, l’annuncio di Palmeri: “Accordo vicino tra Roma e PSG per Wijnaldum”

Tancredi Palmeri ai microfoni di ‘Tv Play’ ha fatto un annuncio sulla possibilità di vedere Wijnaldum con la maglia della Roma: “Accordo vicino tra i giallorossi ed il PSG per definire il trasferimento in Italia del calciatore, bisognerà vedere la formula: prestito secco con diritto o obbligo di riscatto. Tra i Friedkin e Al-Khelaifi c’è un buon ottimo rapporto e dal quel che so si può chiudere con una cifra bassa in qualsiasi momento”.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento: “Il PSG ha la necessità di rientrare nei parametri e per farlo deve mandare via alcuni calciatori. Il club parigino, infatti, potrebbe anche aiutare la Roma con il pagamento del 50% dello stipendio di Wijnaldum. L’olandese sarebbe un grande acquisto per il team giallorosso”.