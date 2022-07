Roma, Friedkin senza freni: colpo stellare dopo Dybala, esulta Mourinho

La Roma, dopo aver preso Dybala, non vuole fermarsi. L’obiettivo ora è potenziare il centrocampo: nel mirino c’è un top player.

Ieri Paulo Dybala ha fatto la sua prima apparizione con indosso i colori giallorossi. L’argentino ha infatti assistito dalla tribuna, accanto al direttore generale Tiago Pinto, all’amichevole che ha visto la Roma affrontare lo Sporting Lisbona. Una gara che ha sottolineato, una volta di più, la necessità di intervenire ancora sul mercato ed ingaggiare un centrocampista abile nella fase della costruzione della manovra (il gol del 3-2 lusitano è nato da un errore di Bryan Cristante).

Il preferito del club, fino a qualche giorno fa, era Davide Frattesi tuttavia l’operazione è finita su un binario morto a causa delle richieste economiche del Sassuolo. I capitolini, dal canto loro, avevano provato ad inserire nell’operazione il cartellino di Cristian Volpato ed alzare in maniera significativa la proposta economica, senza però riuscire a raggiungere l’intesa auspicata. Da qui la necessità di cambiare obiettivo.

Ora i riflettori sono puntati su Georginio Wijnaldum, reduce da una pessima stagione vissuta con la maglia del Paris Saint Germain. Per lui, in totale, appena 3 gol ed altrettanti assist in 38 apparizioni. Troppo poco, alla luce delle aspettative iniziali. Il nuovo tecnico dei parigini Christophe Galtier ha fatto sapere di non ritenerlo fondamentale dando mandato alla dirigenza di cederlo. Un’opportunità di mercato che, adesso, ingolosisce la Roma.

Roma, occhi puntati su Wijnaldum

I contatti, stando a quanto riportato nell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, sono stati avviati. L’idea di Pinto, in particolare, consiste nel proporre un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. L’unico ostacolo è rappresentato dallo stipendio percepito dall’olandese (9 milioni) ma non è da escludere che il PSG possa pagarne una quota sostanziosa pur di aumentare le chance di cederlo.

Mourinho ha chiesto alla dirigenza di fare tutto il possibile per portarlo nella capitale: Wijnaldum rappresenta un profilo carismatico ideale, che andrebbe a comporre con Nemanja Matic una coppia esperta ed abituata a giocare in contesti ad alti livelli. Sviluppi sono attesi a breve ma intanto la Roma ha iniziato a sondare anche la pista che porta a Saul Niguez rientrato all’Atletico Madrid dopo la negativa stagione vissuta al Chelsea (solo una rete in 26 gare complessive). Mourinho sogna: sta per nascere una Roma grandi firme.