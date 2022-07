Calciomercato Inter, svolta a sorpresa: l’incontro può cambiare tutto

Dopo aver perso Dybala e Bremer in pochi giorni, domani ci può essere un incontro che può cambiare il calciomercato dell’Inter.

Dopo aver chiuso colpi importanti come Mkhitaryan, Onana, Bellanova, Asllani e Romelu Lukaku, il mercato dell’Inter ha subito una brusca frenata. I nerazzurri, infatti, hanno perso in pochi giorni due obiettivi che sembravano già a disposizione di Simone Inzaghi, ovvero Paulo Dybala e Bremer.

Se il primo ha accettato la Roma di Josè Mourinho,il brasiliano ha accettato la super offerta della Juventus. C’è solo un solo motivo perché l’Inter non ha chiuso per questi calciatori: le mancate cessioni. Dybala, di fatto, non è diventato un giocatore nerazzurro perché Marotta non è riuscito a vendere in tempo due tra Correa, Dzeko e Sanchez.



Per Bremer, invece, l’Inter non ha chiuso perché non è decollata la trattativa con il PSG per la cessione di Skriniar, il quale adesso è stato confermato da Marotta ed Ausilio. La ‘Beneamata’, infatti, con il mancato arrivo del brasiliano ha deciso di non vendere più lo slovacco, anche se è comunque costretta a prendere almeno un centrale.

Calciomercato Inter, domani ci sarà un incontro con la Fiorentina per parlare di Milenkovic

Gli addii di Ranocchia e Kolarov, di fatto, obbligano l’Inter a prendere un difensore centrale e nelle prossime ore ci potrebbe essere una svolta importante. Come scritto da ‘La Repubblica’, infatti, domani l’Inter e la Fiorentina si incontreranno per parlare del futuro del serbo Milenkovic.

Simone Inzaghi, sempre come riportato dal quotidiano, avrebbe indicato il centrale della Fiorentina come il profilo ideale per rinforzare il reparto difensivo interista. Proprio su Milenkovic ci sono state alcune dichiarazioni di Joe Barone, direttore generale viola: “Io e Commisso speriamo che rimanga perché siamo un bel gruppo, ma non sarà facile. Vediamo cosa succederà. Più i giorni passano e più siamo felici, anche se non posso dare nessuna garanzia”.