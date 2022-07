“Primi contatti”: Juventus, non solo Bremer. Ancora un big per Allegri

Adesso la Juventus, anche perché forte della cessione di De Ligt, pensa in grande e si prepara a un altro grande colpo da regalare ad Allegri.

Con la fine della scorsa stagione, tra Serie A e Champions League, chiusa dalla Juventus senza vincere alcun trofeo, Massimiliano Allegri era stato chiaro. Il mercato estivo sarebbe dovuto essere all’altezza delle aspettative. Dopo Bremer, Di Maria e Pogba, un altro colpo può allora arrivare.

Alla corte di Allegri manca all’appello, in questo momento, un altro centrocampista. Dopo aver sistemato la difesa con l’arrivo di Gleison Bremer, infatti, per il centrocampo bianconero servirebbe un altro innesto da affiancare a Paul Pogba.

Nel mirino della Juventus di Agnelli c’è, a questo proposito, ancora il profilo Leandro Paredes. Il big del PSG ha il proprio contratto in scadenza nel 2024. E il club francese non intende fare sconti. Ma la Vecchia Signora ci crede, a tal punto da aver già avviato i contatti con l’agente del giocatore.

Calciomercato Juventus, può arrivare un altro big? Allegri ora ci crede, l’obiettivo è prendere Paredes dal PSG

A parlare della Juventus e dei prossimi colpi che ha in mente, ci ha pensato Nicolò Schira. Il giornalista, specializzato dei discorsi di calciomercato, ha infatti fatto sapere tramite il proprio profilo ‘Twitter’, che: “La Juventus è ancora interessata a Leandro Paredes”.

“Il giocatore – si legge ancora – potrebbe partire e lasciare il PSG nella finestra estiva di calciomercato. La Juve ha infatti avviato i primi contatti ufficiali con l’agente del centrocampista”. I tifosi adesso sperano in un altro colpo da sogno, che porterebbe la Juventus a tornare davvero a poter essere un pericolo per chiunque. Il classe 1994 potrebbe essere perciò la soluzione ideale per la mediana bianconera.