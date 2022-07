Occasione Ronaldo: la decisione di CR7 può ingolosire i top club d’Europa

Ancora una mossa inattesa da parte di Cristiano Ronaldo e il suo entourage: il portoghese è sempre più convinto di voler lasciare il Manchester United.

CR7 è deciso a lasciare lo United dopo appena una stagione. Il suo ritorno a Manchester non è stato ciò che si aspettava, nonostante la società non abbia interesse nel cederlo e lo farà perciò soltanto in presenza delle adeguate condizioni. Tesserare il portoghese non è un’impresa semplice, poiché si tratta di un calciatore con un ingaggio proibitivo, ma proprio a tal proposito pare che Cristiano Ronaldo sia propenso a una presa di posizione drastica e inattesa.

Secondo quanto informa la ‘CBS’, il trentasettenne sarebbe pronto a rinunciare al 30% del suo stipendio pur di affrontare una nuova avventura sportiva. Si tratta di circa 15 milioni di euro sul totale. Il potente agente Jorge Mendes starebbe prontamente diffondendo la notizia, di modo tale che alcuni club interessati possano farsi avanti.

Una scelta abbastanza inattesa che ben chiarisce l’intenzione di Ronaldo di forzare il suo addio allo United e trovare sistemazione altrove. Tuttavia, esiste una pura condizione non trattabile: il portoghese andrà soltanto in una società che disputi la Champions League.

Manchester United, Ronaldo forza l’addio: l’ultima mossa

Abbonare alla sua futura squadra quasi la metà dell’ingaggio avvicina più società, ma tesserarlo resta difficile. Tra i club che appaiono sulle sue tracce ci sarebbe l’Atletico Madrid così come lo Sporting Lisbona.

In quest’ultimo caso sarebbe un’operazione di mercato “romantica”, trattandosi della squadra che l’ha visto formarsi, ma pare che al momento non ci sia nulla di concreto. Lo United resta in attesa, mentre Ronaldo è comunque assente. Non ha preso parte alla tournée del club tra Asia e Oceania, affermando che si tratti di una decisone motivata da questioni familiari. La svolta non può essere così lontana: causa Mondiali di Qatar 2022, la nuova stagione è alle porte.