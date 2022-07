Calciomercato Milan, occhio alla sorpresa: ecco cos’è successo

Il Milan al lavoro per la prossima stagione. Non solo De Ketelaere nel mirino di Maldini, attenzione all’incontro dal nulla. Succede all’improvviso.

Ripetersi non sarà semplice, ma guai a non dare il Milan tra le favorite del prossimo anno. I campioni in carica faranno di tutto per difendere lo Scudetto e vendere cara la pelle contro Inter e Juventus, rafforzatesi rispettivamente sul mercato.

Mercato del Milan che, dal canto suo, procede a rilento e che non ha ancora regalato grossi scossoni. Sì l’arrivo di Origi e quello di Adli, ma sì anche la partenza di un totem come Kessié e il bisogno di dover completare la rosa di Stefano Pioli.

Non solo il capitolo trequartista, dove il sogno resta Charles De Ketelaere, ma anche quello relativo alla difesa. L’addio di Romagnoli va rimpiazzato e Maldini e Massara hanno già un piano per rimediare.

Milan, occhio all’incontro a sorpresa: ecco cos’è successo

Piano che corrisponde al nome di Japhet Tanganga, difensore centrale di proprietà del Tottenham e possibile partente dagli Spurs. I rossoneri hanno voglia di replicare un colpo in stile Tomori, con la dirigenza milanista pronta ad approfitta di un calciatore che non sembra rientrare nei piani di Conte e Paratici.

Paratici ospite proprio di Casa Milan, nel pomeriggio odierno. Come documentato e riportato dai colleghi di ‘Sky Sport’, c’è stato un incontro che ha sorpreso tifosi e media tra i rossoneri e il DS del Tottenham.

E sul tavolo è stato posto il cartellino proprio di Tanganga: gli Spurs non ne fanno una valutazione altissima, ma Maldini e Massara vogliono vederci chiaro prima di valutare l’affondo. Intanto, l’incontro c’è stato e i rapporti tra Milan e club inglese restano ottimi.