“Voglio arrivare…”: Salernitana, l’annuncio di Iervolino fa sognare i tifosi

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha annunciato le sue ambizioni che fanno sognare i tifosi

La Salernitana nell’ultima stagione ha conquistato una clamorosa salvezza, con la rimonta condotta dal duo Sabatini-Nicola. Niente sarebbe stato possibile senza l’acquisto di Iervolino da parte del club: i granata, infatti, erano calcisticamente morti a fine dicembre, ma sono resuscitati grazie alla cura Sabatini. Divergenze col presidente hanno poi indotto i due a concludere il rapporto e ora nel ruolo di direttore sportivo c’è Morgan De Sanctis.

De Sanctis ha portato fin qui giocatori come Lovato, Bradaric e Botheim. Ma la squadra di Nicola non è ancora al completo. Ecco perché Iervolino ha annunciato che ci saranno altri innesti per garantire competitività. Il presidente della Salernitana ha anche reso noto quali saranno gli obiettivi a lungo termine del club dopo una salvezza conquistata in fretta e furia per motivi a tutti conosciuti.

Salernitana, i tifosi con Iervolino sognano

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino: “Arriveranno ancora dei rinforzi, ci stiamo lavorando. Facciamo i fatti e non le parole. Un bel traguardo salvare la Salernitana per il secondo anno di fila, però in due anni voglio arrivare dall’altra parte della classifica”. Se questa affermazione l’avesse fatta a gennaio, in tanti avrebbero riso. Però, grazie a Sabatini, i tifosi granata possono avere il diritto di sognare un’altra salvezza.

Successivamente, Iervolino ha alzato l’asticella per la sua Salernitana. Le disponibilità economiche ci sono e l’obiettivo è quello di acquistare giocatori in rampa di lancio, giovani che possano affermarsi in Serie A: l’esempio lampante è Ederson, approdato all’Atalanta. Il brasiliano è stato venduto per 14 milioni di euro più Lovato e la sua cessione ha finanziato il mercato del club.