Calciomercato Salernitana, l’attaccante del futuro può arrivare dalla Premier

La Salernitana di Iervolino, De Sanctis e Nicola è pronta all’assalto all’attaccante: affare con il club inglese, fare puntati in Premier League.

La Salernitana del presidente Danilo Iervolino è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il patron del club granata, dopo la salvezza giunto a tempo quasi scaduto nell’ultimo campionato, ha intenzione di regalare ai tifosi ed a mister Davide Nicola giovani calciatori che possano risultare congeniali alle strategie del club.

Con l’addio di Ederson, finito all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la società perde uno dei migliori calciatori dell’ultima stagione, ma i piani della presidenza sono chiari. Servono ragazzi giovani capaci di poter esplodere a Salerno e regalare ai tifosi la gioia di una nuova salvezza.

Mercato Salernitana, nel mirino Maupay del Brighton

Se nell’affare Ederson-Atalanta i campani hanno acquisito a titolo definitivo il cartellino del difensore Matteo Lovato, bisogna fare i conti con la realtà. Il calciatore, appena giunto in Campania, si è infortunato duramente nell’ultima amichevole estiva. Una brutta gatta da pelare per mister Nicola e per il direttore sportivo Morgan De Sanctis, costretto a ricorrere al mercato in entrata, alla caccia di un nuovo papabile titolare.

Oltre alla difesa, però, il prossimo colpo potrebbe arrivare per quanto riguarda il pacchetto offensivo. Nel mirino del presidente e del direttore sportivo c’è Neal Maupay, attaccante del Brighton. Secondo quanto riferito da ‘The Athletic’, gli inglesi chiedono circa 15 milioni di euro per lasciar partire il ragazzo. Al momento, però, c’è distanza tra le parti. La Salernitana, infatti, non si spinge oltre gli 8 milioni di euro più bonus. L’attaccante del futuro, dunque, può arrivare dalla Premier League. A patto, però, che arrivi la giusta offerta.