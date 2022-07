De Laurentiis spiazzato, sta succedendo: la notizia fa esultare il presidente

Notizie positive per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il patron dei partenopei può guardare con maggiore ottimismo al futuro.

Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e la tifoseria del Napoli non è certamente ai suoi massimi storici. Complice anche un calciomercato che ha visto fino a questo momento diversi addii importanti, il patron azzurro è finito nel mirino della contestazione con diverse parti della tifoseria che invocano addirittura una cessione del club.

Emblematico, per capire il livello di tensione, un video che, nella giornata di ieri, ha visto il presidente del Napoli venire insultato da alcuni ragazzi per strada. Parole pesanti quelle rivolte al presidente, con i contestatori che sono andati ben oltre la legittima disapprovazione dell’operato del numero uno azzurro.

Quest’oggi però, dopo che il video è diventato virale sui social e quindi motivo di discussione tra tifosi, diversi supporters del Napoli hanno espresso la loro solidarietà al presidente azzurro, tanto da far diventare l’hashtag #IostoconADL in trending su Twitter.

Napoli, solidarietà dei tifosi a De Laurentiis dopo il video con gli insulti

Sebbene molti chiariscano che il loro pensiero sull’attuale operato in sede di calciomercato del presidente del Napoli resti negativo, la solidarietà a livello umano a De Laurentiis è pressoché unanime. Per molti utenti la contestazione civile è capibile e giustificabile, ma quanto successo ieri, ossia il portare la contestazione a livello di insulto personale, certamente no.

Le due opposte fazioni che in queste settimane si sono create attorno all’operato di De Laurentiis sono quindi concordi. Un utente scrive: “Loro sono solo una minoranza rumorosa” riferendosi a chi ha insultato. Un altro tweet chiarisce il pensiero dell’altro pezzo di tifoseria: “Potrà anche non essere simpatico, comunica nel modo sbagliato, ma quanto successo non è tollerabile”. Insomma, sebbene il tifo napoletano sia ancora diviso, De Laurentiis, almeno dal punto di vista personale e umano, può giustamente incassare il favore di larghissima parte dei supporters partenopei.