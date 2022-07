“Lo comprano subito”: Napoli, colpo a sorpresa oltre Kim e Simeone

Colpo di scena sul mercato del Napoli. Gli azzurri sarebbero infatti pronti ad imbastire e chiudere la trattativa a stretto giro.

La serata dei tifosi del Napoli è stata inevitabilmente condizionata dalla notizia, già circolata dal pomeriggio, dell’addio ufficiale di Dries Mertens. L’attaccante belga, miglior marcatore della storia azzurra, non è riuscito a trovare l’accordo per il prolungamento del contratto.

De Laurentiis, nella sua intervista a Radio Kiss Kiss, oltre ad annunciare il mancato rinnovo di Dries Mertens è tornato anche sull’addio di Kalidou Koulibaly, raccontando che il Napoli era arrivato ad offrire 60 milioni lordi di ingaggio in 5 anni, ma che alla fine ha dovuto cedere alla volontà del calciatore di fare un’esperienza in Premier League.

Il discorso naturalmente, oltra a maglie e campagna abbonamenti, si è spostato sul mercato in entrata. Fino a questo momento gli azzurri hanno fatto fronte alle diverse partenze con gli arrivi di Kvaratskhelia, Olivera e Ostigard, ma a stretto giro dovrebbe chiudersi anche la trattativa per un altro difensore che prenderà il posto proprio di Koulibaly.

Napoli, Milenkovic se non arriva Kim: ecco il piano degli azzurri

A chiarire questo punto ci ha pensato il conduttore di Radio Kiss Kiss Valter De Maggio che, durante gli spezzoni dell’intervista al patron azzurro, ha lanciato questa indiscrezione sul mercato azzurro. Non solo Simeone o Kim, anzi: “Ci è arrivata una notizia in anteprima che stiamo verificando. Se domani il Napoli non dovesse chiudere per Kim allora sono pronti a comprare subito Milenkovic“.

Secondo l’emittente partenopea gli azzurri avrebbero ancora nel difensore coreano il nome numero uno, ma che, in caso di difficoltà a chiudere la trattativa, sarebbero pronti a virare sul difensore della Fiorentina. Una scelta che comunque si potrebbe facilmente spiegare col fatto di voler dare al più presto al tecnico Luciano Spalletti il difensore titolare da affiancare a Rrhamani. In modo da sfruttare la seconda parte della preparazione per farlo arrivare pronto all’inizio del prossimo campionato.