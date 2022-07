Conte furioso, la stoccata lascia increduli i tifosi: “Non è un bel gesto”

Dopo l’amichevole del suo Tottenham contro i Rangers, Conte ha mandato una bella stoccata ad un suo collega.

Dopo aver fatto rivincere lo scudetto all’Inter, Antonio Conte è tornato in Inghilterra per allenare il Tottenham. Il richiamo di Fabio Paratici, direttore generale degli ‘Spurs’, con cui aveva già lavorato ai tempi della Juventus, è stato sicuramente la leva principale che ha portato il tecnico pugliese a scegliere il club inglese.

Antonio Conte nei primi sei mesi del Tottenham ha avuto sì qualche difficoltà, ma comunque è riuscito a centrare ( anche grazie all’aiuto del suicidio tecnico dell’Arsenal di Arteta) la qualificazione in Champions League. Dopo aver riportato gli ‘Spurs’ nella massima competizione europea, l’obiettivo dell’ex allenatore è quello di portare la squadra a lottare per il titolo ma per farlo ha bisogno di rinforzi.

Paratici ha sicuramente ascoltato le richieste di Antonio Conte, visto che ha preso Richarlison dall’Everton per circa 58 milioni di euro, Bissouma dal Brighton per 29,20 milioni di euro e Spence dal Middlesbrough per 14,70 milioni di euro. Tuttavia il Tottenham deve stare attento anche a non perdere Harry Kane.

Tottenham, la stoccata di Conte a Nagelsmann: “Non è un bel gesto parlare di calciatori di altre squadre”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, il Bayern Monaco vuole prendere proprio l’attaccante inglese per sostituire Lewandowski (andato al Barcellona). A confermare tale interesse è stato lo stesso tecnico dei bavaresi, ovvero Julian Nagelsmann: “Potrebbe segnare tanti gol in Bundesliga, ma il vero problema è che costa tanto. Non conosco il prezzo, però so che sarebbe complicato portarlo in Germania. Vedremo cosa succederà in futuro”.

Queste dichiarazioni di Nagelsmann non hanno fatto sicuramente piacere ad Antonio Conte, che ha parlato così, come riportato da ‘Football London’, dopo l’amichevole tra il suo Tottenham ed i Rangers: “Sinceramente, non le ho sentite queste dichiarazioni ma posso dire che non parlo di calciatori che militano in altre squadre. Kane fa parte del progetto. Posso dire che non è un bel gesto parlare, penso che sia stato un po’ irrispettoso”.